Двухэтажный дом на улице Победы загорелся в Сочи

В субботу, 26 октября, на улице Победы в Сочи загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 17:04, что в Лазаревском районе курорта загорелось здание. Прибывшие на место инцидента пожарные установили, что горит двухэтажный дом площадью 90 «квадратов».

В 18:00 специалисты ликвидировали открытое горение. Спустя девять минут возгорание полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли семь сотрудников МЧС. Специалисты задействовали две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный частный дом площадью 200 кв. м. Возгорание ликвидировали 28 сотрудников МЧС.

Мария Удовик