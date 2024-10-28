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Двухэтажный дом на улице Победы загорелся в Сочи

В субботу, 26 октября, на улице Победы в Сочи загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили в 17:04, что в Лазаревском районе курорта загорелось здание. Прибывшие на место инцидента пожарные установили, что горит двухэтажный дом площадью 90 «квадратов».

В 18:00 специалисты ликвидировали открытое горение. Спустя девять минут возгорание полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли семь сотрудников МЧС. Специалисты задействовали две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный частный дом площадью 200 кв. м. Возгорание ликвидировали 28 сотрудников МЧС.

Мария Удовик

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