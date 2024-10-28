В условиях тугоплавких цен

«Норникель» (MOEX: GMKN) опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2024 года. Компания сохранила объемы производства в условиях, когда мировые цены на основные металлы снижаются, а западные страны начали обсуждать санкции на российский палладий. Аналитики прогнозируют, что цены на металлы будут расти, так как текущие уровни котировок делают производство в ряде стран нерентабельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Производственные результаты «Норникеля» за девять месяцев 2024 года показали положительную динамику. Выпуск меди и палладия вырос, а платины и никеля остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщил старший вице-президент—операционный директор компании Александр Попов.

Производство меди выросло на 7%, до 326 тыс. тонн, за счет эффекта низкой базы прошлого года, когда на Медном заводе велась настройка производства. Выпуск никеля увеличился на 0,3%, до 146,2 тыс. тонн.

Производство палладия выросло на 1%, до 2,1 млн тройских унций, платины — сократилось на 1%, до 521 тыс. тройских унций. Компания отметила, что в третьем квартале 2024 года выпуск металлов платиновой группы сократился на 8% относительно предыдущего квартала, до 676 тыс. унций палладия и 165 тыс. унций платины, по причине капитального ремонта ПВП-2 на Надеждинском металлургическом заводе. Металлы платиновой группы имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами, говорится в отчете.

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После быстрого завершения ремонта печи на Надеждинском металлургическом заводе «Норникель» повысил прогноз производства металлов на текущий год. Компания рассчитывает выпустить на 6% больше никеля, чем было запланировано, на 1% больше меди, на 13% больше палладия и на 11% больше платины.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, четвертый производитель платины и занимает 12-е место по выпуску меди, говорится в отчете компании.

Сегодня «Норникель» работает в условиях снижающихся цен на металлы и издержек, связанных с санкционным давлением.

В октябре первый вице-президент—руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин сообщил, что вынужденные накопленные запасы палладия достигли 23 тонн (740 тыс. унций).

Потери компании по EBITDA по сравнению с 2021 годом превысили 50%, цитирует господина Уткина ТАСС. Негатива добавляют новости об обсуждении странами G7 отказа от российского палладия и титана. В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил правительству подумать над идеей запрета экспорта российского никеля и других металлов (см. “Ъ” от 11 сентября).

Несмотря на это, аналитики верят в лучшее. «Мы считаем ограниченным потенциал снижения цен на корзину металлов добытчика — никель и металлы платиновой группы торгуются все еще ниже фундаментально справедливых уровней. Начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики в крупных мировых экономиках (ЕС и США) и новые экономические стимулы в Китае могут поддержать спрос на индустриальные металлы»,— комментируют аналитики «Моих инвестиций».

«Норникель» опубликовал сильные операционные результаты, подтверждает Борис Красноженов из Альфа-банка. С учетом позитивной динамики корзины металлов в четвертом квартале 2024 года и увеличения прогнозов по объемам продаж на 2024 год он ожидает EBITDA на уровне около 500 млрд руб., а чистый денежный поток — около 100 млрд руб. Господин Красноженов также прогнозирует положительную динамику по ценам на металлы в корзине «Норникеля» в 2025 году. По его словам, цены на медь ниже $10 тыс. за тонну делают экономически неэффективными почти все крупные проекты в секторе, в то время как спрос на медь продолжает расти. А текущие цены на никель около $16,5 тыс. за тонну делают убыточными около 25–30% производителей, отмечает аналитик. С учетом продолжающегося роста производственной инфляции он ожидает возвращения цен к уровням второго квартала 2024 года.

Евгений Зайнуллин