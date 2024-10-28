Улетающий голландец
«Манчестер Юнайтед» наконец уволил Эрика тен Хага
Эрик тен Хаг пополнил и так уже разросшийся чуть ли не до размеров футбольной команды список тренеров, которые не смогли доказать, что способны вернуть «Манчестер Юнайтед» величие, потерянное с уходом на пенсию Алекса Фергюсона чуть больше десяти лет назад, и превратиться хотя бы в близкую по статусу и продуктивности к легенде фигуру. Тен Хага, работавшего в манчестерском клубе с 2022 года, взявшего с ним два второстепенных трофея, но принципиально не поднявшего его уровень, несмотря на колоссальные инвестиции в новых игроков, уволили на фоне катастрофических результатов на стартовом отрезке текущего сезона.
Тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (май 2024 года)
Фото: Andrew Couldridge / Reuters
«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении с поста главного тренера голландца Эрика тен Хага. Оно стало первым заметным кадровым решением, принятым манчестерским менеджментом после того, как в конце 2023 года в его первое лицо, приобретя 27,7% акций у семьи Глейзер, превратился миллиардер Джим Рэтклифф. Отставка состоялась спустя сутки после воскресного матча девятого тура чемпионата Англии, в котором манчестерцы уступили на выезде — 1:2 — «Вест-Хэму». Это было уже четвертое поражение «Манчестер Юнайтед» в первенстве, складывающемся для него катастрофически неудачно. Великий клуб находится на 14-м месте в таблице, неподалеку от зоны вылета.
Рассказывая об Эрике тен Хаге, все британские медиаресурсы, разумеется, вписывают его деятельность в общий драматичный контекст.
Голландец, появившийся в «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, пополнил уже очень длинный список тренеров, которые не сумели доказать, что могут вернуть клубу былое величие. Когда оно было потеряно, хорошо известно. В состояние, похожее на перманентный кризис, «Манчестер Юнайтед» погрузился в 2013 году, сразу после ухода на пенсию легендарного Алекса Фергюсона, руководившего им более четверти века. При Фергюсоне громкие триумфы были для манчестерцев привычным явлением. Без Фергюсона они стали большущей редкостью, а до по-настоящему престижных — за победу в Лиге чемпионов или национальном первенстве — клуб и вовсе не добирался.
Эрик тен Хаг, плодотворно трудившийся до переезда в Англию в «Аяксе», в котором заработал репутацию передового с точки зрения реализации смелых тактических идей и подготовки футболистов специалиста, был восьмым человеком, занявшим в этот странный период ключевой пост в «Манчестер Юнайтед», считая тех, кто возглавлял команду в ранге исполняющего обязанности или «временного» наставника, как предшественник тен Хага Ральф Рангник. Это были чрезвычайно разные тренеры: и опытные и титулованные, как Луи ван Гал и Жозе Моуринью, и начинающие, как Уле-Гуннар Сульшер. Некоторые из них продержались в должности совсем недолго. А те, кому, как Эрику тен Хагу, довелось продержаться хотя бы пару лет, проделали примерно одинаковый путь, сначала даря робкие надежды на скорый взлет клуба, а затем или постепенно, или быстро заставляя поверивших в них разочаровываться.
В первом полном сезоне с Эриком тен Хагом «Манчестер Юнайтед» действительно выглядел неплохо.
Он скакнул с шестого места в чемпионате Англии, занятого в 2022 году, на третье, вышел в финал Кубка страны, уступив в нем в упорной борьбе «Манчестер Сити», и выиграл Кубок английской лиги, притом что никаких трофеев не видел шесть лет. Но в сезоне следующем дела пошли гораздо хуже. В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» умудрился вылететь уже на групповом этапе, хотя опасным конкурентом в квартете для него представлялась одна «Бавария», а двумя другими были котировавшиеся гораздо ниже «Копенгаген» с «Галатасараем». В национальном первенстве манчестерцы финишировали восьмыми. А весной многие британские издания настаивали на том, что Джим Рэтклифф может выгнать тен Хага в ближайшее время. Есть версия, что голландца спас финал Кубка Англии. В нем «Манчестер Юнайтед» одолел — 2:1 — флагмана английского футбола «Манчестер Сити».
Сезон текущий, однако, продолжил печальный тренд. То, что провал «Манчестер Юнайтед» — отнюдь не случайность, легко доказывают цифры. В девяти турах он поразил чужие ворота всего восемь раз. Чуть меньше — шесть — их поражали только «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». А по разнице между фиксирующимися в продвинутой статистике так называемыми ожидаемыми забитыми и пропущенными голами «Манчестер Юнайтед» и вовсе последний, 20-й в премьер-лиге. В Лиге Европы он также выступает посредственно, во всех трех матчах основного этапа разойдясь миром с не такими уж могучими соперниками —«Твенте», «Порту» и «Фенербахче».
Но чаще для оценки эффективности Эрика тен Хага СМИ приводили другие цифры. BBC подчеркнула, что за два года пребывания голландца в «Манчестер Юнайтед» клуб инвестировал в приобретение новых игроков £645,8 млн. Даже по меркам всегда выделявшихся гигантскими доходами манчестерцев это исключительная, невиданная щедрость. Уле-Гуннар Сульшер пробыл в «Манчестер Юнайтед» на стыке прошлого и нынешнего десятилетий даже чуть дольше тен Хага и тоже проводил решительную кадровую перестройку, но при нем инвестиции были почти на £200 млн скромнее. При этом The Guardian уверенно констатирует, что отдача от многих из новобранцев — и Андре Онаны, и Маттейса де Лигта, и Расмуса Хёйлунна, и Мейсона Маунта, и Софьяна Амрабата — явно не соответствовала вложенным в них средствам. А форвард Антони, на покупке которого у «Аякса» за £82 млн, как считается, настоял именно Эрик тен Хаг, за весь предыдущий сезон забил два гола в трех десятках встреч и позиционируется сейчас как чуть ли не худшее приобретение в истории «Манчестер Юнайтед».
После отставки Эрика тен Хага временно исполняющим обязанности главного тренера назначен выдающийся голландский форвард Руд ван Нистелрой, блиставший в составе манчестерцев в нулевые и являвшийся членом штаба тен Хага.
«Манчестер Юнайтед» не скрывает, что видит в нем «промежуточную» фигуру. В его заявлении сказано, что ван Нистелрой будет у руля команды, «пока идет процесс рекрутинга постоянного тренера». Насчет того, кто им может оказаться, в британских медиаресурсах нет и тени консенсуса и конкретики. Как правило, размышляя на эту тему, они приводят огромный список специалистов разной степени известности и успешности, которые, на их взгляд, могли бы заинтересовать «Манчестер Юнайтед». В перечне и Зинедин Зидан, и Симоне Индзаги, и Роберто де Дзерби, и Хави, и Эдин Терзич, и Рубен Аморим, и Киран Маккенна, и Грэм Поттер.