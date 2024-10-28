Улетающий голландец

Эрик тен Хаг пополнил и так уже разросшийся чуть ли не до размеров футбольной команды список тренеров, которые не смогли доказать, что способны вернуть «Манчестер Юнайтед» величие, потерянное с уходом на пенсию Алекса Фергюсона чуть больше десяти лет назад, и превратиться хотя бы в близкую по статусу и продуктивности к легенде фигуру. Тен Хага, работавшего в манчестерском клубе с 2022 года, взявшего с ним два второстепенных трофея, но принципиально не поднявшего его уровень, несмотря на колоссальные инвестиции в новых игроков, уволили на фоне катастрофических результатов на стартовом отрезке текущего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (май 2024 года)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг (май 2024 года)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении с поста главного тренера голландца Эрика тен Хага. Оно стало первым заметным кадровым решением, принятым манчестерским менеджментом после того, как в конце 2023 года в его первое лицо, приобретя 27,7% акций у семьи Глейзер, превратился миллиардер Джим Рэтклифф. Отставка состоялась спустя сутки после воскресного матча девятого тура чемпионата Англии, в котором манчестерцы уступили на выезде — 1:2 — «Вест-Хэму». Это было уже четвертое поражение «Манчестер Юнайтед» в первенстве, складывающемся для него катастрофически неудачно. Великий клуб находится на 14-м месте в таблице, неподалеку от зоны вылета.

Рассказывая об Эрике тен Хаге, все британские медиаресурсы, разумеется, вписывают его деятельность в общий драматичный контекст.

Голландец, появившийся в «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, пополнил уже очень длинный список тренеров, которые не сумели доказать, что могут вернуть клубу былое величие. Когда оно было потеряно, хорошо известно. В состояние, похожее на перманентный кризис, «Манчестер Юнайтед» погрузился в 2013 году, сразу после ухода на пенсию легендарного Алекса Фергюсона, руководившего им более четверти века. При Фергюсоне громкие триумфы были для манчестерцев привычным явлением. Без Фергюсона они стали большущей редкостью, а до по-настоящему престижных — за победу в Лиге чемпионов или национальном первенстве — клуб и вовсе не добирался.

Эрик тен Хаг, плодотворно трудившийся до переезда в Англию в «Аяксе», в котором заработал репутацию передового с точки зрения реализации смелых тактических идей и подготовки футболистов специалиста, был восьмым человеком, занявшим в этот странный период ключевой пост в «Манчестер Юнайтед», считая тех, кто возглавлял команду в ранге исполняющего обязанности или «временного» наставника, как предшественник тен Хага Ральф Рангник. Это были чрезвычайно разные тренеры: и опытные и титулованные, как Луи ван Гал и Жозе Моуринью, и начинающие, как Уле-Гуннар Сульшер. Некоторые из них продержались в должности совсем недолго. А те, кому, как Эрику тен Хагу, довелось продержаться хотя бы пару лет, проделали примерно одинаковый путь, сначала даря робкие надежды на скорый взлет клуба, а затем или постепенно, или быстро заставляя поверивших в них разочаровываться.

В первом полном сезоне с Эриком тен Хагом «Манчестер Юнайтед» действительно выглядел неплохо.

Он скакнул с шестого места в чемпионате Англии, занятого в 2022 году, на третье, вышел в финал Кубка страны, уступив в нем в упорной борьбе «Манчестер Сити», и выиграл Кубок английской лиги, притом что никаких трофеев не видел шесть лет. Но в сезоне следующем дела пошли гораздо хуже. В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» умудрился вылететь уже на групповом этапе, хотя опасным конкурентом в квартете для него представлялась одна «Бавария», а двумя другими были котировавшиеся гораздо ниже «Копенгаген» с «Галатасараем». В национальном первенстве манчестерцы финишировали восьмыми. А весной многие британские издания настаивали на том, что Джим Рэтклифф может выгнать тен Хага в ближайшее время. Есть версия, что голландца спас финал Кубка Англии. В нем «Манчестер Юнайтед» одолел — 2:1 — флагмана английского футбола «Манчестер Сити».

Сезон текущий, однако, продолжил печальный тренд. То, что провал «Манчестер Юнайтед» — отнюдь не случайность, легко доказывают цифры. В девяти турах он поразил чужие ворота всего восемь раз. Чуть меньше — шесть — их поражали только «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». А по разнице между фиксирующимися в продвинутой статистике так называемыми ожидаемыми забитыми и пропущенными голами «Манчестер Юнайтед» и вовсе последний, 20-й в премьер-лиге. В Лиге Европы он также выступает посредственно, во всех трех матчах основного этапа разойдясь миром с не такими уж могучими соперниками —«Твенте», «Порту» и «Фенербахче».

Но чаще для оценки эффективности Эрика тен Хага СМИ приводили другие цифры. BBC подчеркнула, что за два года пребывания голландца в «Манчестер Юнайтед» клуб инвестировал в приобретение новых игроков £645,8 млн. Даже по меркам всегда выделявшихся гигантскими доходами манчестерцев это исключительная, невиданная щедрость. Уле-Гуннар Сульшер пробыл в «Манчестер Юнайтед» на стыке прошлого и нынешнего десятилетий даже чуть дольше тен Хага и тоже проводил решительную кадровую перестройку, но при нем инвестиции были почти на £200 млн скромнее. При этом The Guardian уверенно констатирует, что отдача от многих из новобранцев — и Андре Онаны, и Маттейса де Лигта, и Расмуса Хёйлунна, и Мейсона Маунта, и Софьяна Амрабата — явно не соответствовала вложенным в них средствам. А форвард Антони, на покупке которого у «Аякса» за £82 млн, как считается, настоял именно Эрик тен Хаг, за весь предыдущий сезон забил два гола в трех десятках встреч и позиционируется сейчас как чуть ли не худшее приобретение в истории «Манчестер Юнайтед».

После отставки Эрика тен Хага временно исполняющим обязанности главного тренера назначен выдающийся голландский форвард Руд ван Нистелрой, блиставший в составе манчестерцев в нулевые и являвшийся членом штаба тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» не скрывает, что видит в нем «промежуточную» фигуру. В его заявлении сказано, что ван Нистелрой будет у руля команды, «пока идет процесс рекрутинга постоянного тренера». Насчет того, кто им может оказаться, в британских медиаресурсах нет и тени консенсуса и конкретики. Как правило, размышляя на эту тему, они приводят огромный список специалистов разной степени известности и успешности, которые, на их взгляд, могли бы заинтересовать «Манчестер Юнайтед». В перечне и Зинедин Зидан, и Симоне Индзаги, и Роберто де Дзерби, и Хави, и Эдин Терзич, и Рубен Аморим, и Киран Маккенна, и Грэм Поттер.

Алексей Доспехов