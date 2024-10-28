ВС Башкирии оправдал замглавы минтранса и частично экс-министра туризма

Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобы на приговор экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову и первому замглавы регионального минтранса Виктору Жулькову, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть" Рустем Афзалов

Фото: "Медиакорсеть"

В июле Сибайский городской суд признал их виновными по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и оштрафовал в размере заработной платы за восемь месяцев.

В апелляционной инстанции приговор в отношении господина Жулькова был отменен за отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Аналогичное решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела господина Афзалова — связанного с ремонтом участка дороги Сибай — Туяляс. За ним также признано право на реабилитацию. По второму эпизоду — ремонт улицы Горького в Сибае — приговор смягчен до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев.

«За допущенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан вынесено частное определение в адрес органов следствия»,— сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на следствие, в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без проведения торгов. Подрядчиком выступило подконтрольное руководству минтранса Башкирии ООО «Кизилдорстрой». Обвиняемые добились выделения денег на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым формально заключили муниципальный контракт. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна, полагает следствие.

В 2022 году чиновники якобы по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай — Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Подсудимые не признали вину.

Венера Хисамова