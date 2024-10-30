Склады повышают ставки

С начала года общий объем сделок по складским площадям в Свердловской области сократился на 69%, а стоимость аренды возросла на 13–17%, следует из данных NF Group. Эксперты связывают это с удорожанием строительства складов, которое растет на фоне изменения кредитно-денежной политики ЦБ. При этом спрос на склады в регионе по-прежнему стабильно высок, а доля вакантных площадей уже несколько лет не превышает 1%. Чтобы обзавестись площадями, компании строят склады под заказ, которые увеличивают общие объемы площадей, но не выходят на рынок. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится до конца года и вряд ли изменится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость аренды складских помещений на Урале выросла на 13–17%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стоимость аренды складских помещений на Урале выросла на 13–17%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Палочка без нолика

По итогам девяти месяцев 2024 года общий объем сделок по складским площадям в Свердловской области составил 53 тыс. кв. м, что на 69% меньше, чем годом ранее, сообщил партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко. По его словам, ежегодный объем сделок в Свердловской области за последние пять лет всегда превышал 100 тыс. кв. м. Ожидается, что и к концу года показатель будет близок к этому уровню.

Спрос на склады формируют розничная и онлайн-торговля (39% и 26% от всего числа сделок соответственно), а также транспортно-логистическая отрасль и промышленное производство.

Собеседники Review отмечают, что ситуация со складами в Екатеринбурге и Свердловской области стабильная — регион является одним из самых развитых рынков в России и по объему складской недвижимости (2,3 млн кв. м) занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. «Наибольший объем занимают крупные склады класса А от 8–10 тыс. кв. м и выше, но в последнее время появилось много небольших складских проектов и промышленных зданий формата light industrial площадью 1,5 тыс. кв. м»,— уточнил эксперт рынка складской недвижимости Виталий Хиль. Именно склады класса А средней площадью 10–15 тыс. кв. м, а также склады формата build-to-suit площадью 50 тыс. кв. м и более наиболее востребованы в регионе, добавил Константин Фомиченко.

Стабильность рынка обеспечивается за счет ежегодного ввода новых площадей. Как сообщил Виталий Хиль, в 2023–2024 годах в регионе вводилось более 400 тыс. кв. м в год, а годовое поглощение складских площадей без учета строительства складов в формате «под себя» или «под заказчика» составляет не менее 150 тыс. кв. м.

Тем не менее, в последние годы вакансия не превышает 1%, оставаясь на минимальном уровне с 2022 года. Незначительный прирост площадей обеспечивают небольшие спекулятивные объекты. «Поставщикам и производителям строить собственные склады дорого из-за высокой ключевой ставки и роста цен на материалы. По этим же причинам девелоперы не готовы в больших объемах спекулятивно создавать новые объекты для последующей сдачи в аренду. Срок окупаемости таких проектов превышает 10 лет»,— пояснил основатель и старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло.

Поэтому основной объем новых складов приходится на несколько крупных объектов, которые девелоперы строят под конкретных заказчиков по модели build-to-suit, то есть площади не поступают на рынок, так как уже имеют арендатора. В результате по показателям рынок растет, новые складские квадратные метры появляются регулярно, а вакансия не может превысить 1%.

Выше ставить некуда

Из-за повышенного спроса на склады и низкой вакансии по итогам третьего квартала средневзвешенная ставка аренды на площади в сухих складских комплексах класса A — 9 250 руб. за кв. м в год без НДС, OPEX и коммунальных расходов (triple net), что на 17% выше по сравнению с началом года, подсчитал Константин Фомиченко. При этом на первичном рынке, который формируют строящиеся спекулятивные объекты и проекты формата build-to-suit, запрашиваемая ставка аренды выше на 13% и составляет 10–11 тыс. руб. за кв. м в год triple net.

«Заметный рост ставка аренды начала показывать со второй половины 2021 года, основными факторами возросшего спроса, как и сейчас, были активное развитие онлайн-платформ, а также нарушение ритмичности поставок грузов из-за рубежа, что заставило грузовладельцев пересмотреть в большую сторону срок хранения запасов товаров на складе. Также с 2021 года значительно возросла себестоимость строительства складов, что тоже отразилось на ставке аренды и стоимости продажи складских объектов»,— рассказал Виталий Хиль. Генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов добавил, что рост арендных ставок увеличивает общие расходы на логистику, вынуждая компании увеличивать цены на свои товары.

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Участники рынка отмечают, что складские площади заняты так, что почти нет свободного места, чтобы переместить товар внутри склада или разместить новый, пока не отгружен старый. Все это влияет на скорость и стоимость обработки заказов.

«Рост тарифов на аренду приводит к повышению себестоимости складской обработки и хранения, которую компании вынуждены перекладывать в цены на товары, а дефицит складов тормозит запуск новых площадок компаниями. В результате, несмотря на увеличение объемов хранения и обработки, бизнес вынужден оперировать на действующих объектах, что часто приводит к затариванию складов. Операционные издержки на перезатаренном складе возрастают, что опять же влияет на повышение себестоимости складской обработки»,— пояснил директор ПЭК:3PL Иван Масалов.

Все это заставляет бизнес задуматься об оптимизации и автоматизации процессов, а также повышении утилизации объема склада. Но так как на развитие требуются инвестиции, а стоимость финансирования сейчас недостижима для большинства компаний, то реальные изменения доступны только самым крупным игрокам.

В качестве одного из вариантов оптимизации предлагается использовать 3PL-услуги. «По предварительным оценкам, если хотя бы 50% российских компаний со стоками на площади от 1 до 15 тыс. кв. м перейдут на площади аутсорсинговых провайдеров или передадут собственные склады во внешнее управление, то совокупная оптимизация избыточных мощностей могла бы дать эффект по снижению до 90% дефицита площадей в целом по стране. Это также позволит оптимизировать затраты бизнеса, связанные с дефицитом линейных сотрудников,— отметил Иван Масалов.— По результатам закрытого опроса ПЭК, большинство грузовладельцев со стоками на площади 1–15 тыс. кв. м при переходе на 3PL могут сократить расходы на 15–35%. Экономия достигается за счет равномерного распределения ресурсов между всеми компаниями на площадке логистического провайдера».

По словам Сергея Чернова, аутсорсинг складов наиболее популярен среди малого и среднего бизнеса, который ищет способы оптимизировать капитальные затраты, упростить логистические процессы и сосредоточиться на своих основных компетенциях.

Отложили на будущее

Эксперты и аналитики ожидают, что по итогам года высокий темп ввода новых складских помещений сохранится, как и высокий уровень ставок аренды и дефицит качественных складских объектов. «На сегодняшний день стабильный спрос на склады и дефицит площадей говорят о том, что потенциал развития рынка еще есть. Пока сложно сказать, как скажутся на рынке длительный период высокой ключевой ставки и возможное охлаждение спроса на склады. Не исключено, что в первом квартале следующего года будет заметно изменение баланса спроса и предложения»,— считает Виталий Хиль. При этом нехватка кадров увеличивает себестоимость складских услуг, а в некоторых ситуациях заметно снижает их качество в связи с необходимостью привлечения неподготовленного персонала, подчеркивает эксперт.

Также в Свердловской области сохраняются проблемы с подбором подходящих земельных участков под строительство складов, высокая стоимость финансирования снижает активность инвесторов на рынке, а выход большого количества непрофессиональных игроков на рынок может создать в дальнейшем избыток неликвидных объектов.

Анастасия Реутова