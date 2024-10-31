Простейший тест на возраст
Вам больше 50? Тогда важно, как долго вы можете стоять на одной ноге
Существует простой тест для пожилых людей, которые хотят быстро проверить, как быстро они стареют. Достаточно стать на одну ногу и засечь время, сколько удастся держать равновесие.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Люди старше 50 лет, которые могут стоять на одной ноге в течение 30 секунд, стареют красиво, особенно если им удается столько времени простоять не на толчковой, основной, ноге. Этот тест показал себя лучше, чем тесты на хват руки, силу колена и походку при оценке здорового старения.
«Равновесие является важным показателем, поскольку помимо мышечной силы оно требует входных данных от зрения, вестибулярной системы и соматосенсорной системы,— объясняет старший научный сотрудник Кентон Кауфман, директор лаборатории анализа движения в Клинике Мейо.— Изменения в равновесии заслуживают внимания. Если у вас плохое равновесие, вы рискуете упасть независимо от того, двигаетесь вы или нет. Падения представляют собой серьезный риск для здоровья с серьезными последствиями».
Для исследования ученые попросили 40 здоровых людей старше 50 лет принять участие в серии двигательных тестов. Половина участников были моложе 65 лет, а другая половина — старше 65 лет.
Тест на равновесие требовал от участников балансировать на одной ноге по 30 секунд на каждой ноге. Они могли держать ногу, на которой не стояли, если хотели, и держать глаза открытыми.
Участники также стояли на обеих ногах с открытыми и закрытыми глазами.
Исследователи говорят, что стояние на неосновной ноге наиболее точно отражает скорость старения. Тесты на силу хвата и колена также показали значительное снижение с возрастом людей, но не так отражали старение, как равновесие.
Кауфман считает, что люди могут улучшить ситуацию с равновесием, просто практикуя стояние на одной ноге и сосредоточиваясь на движениях мышц, необходимых для поддержания позы.
Падения являются основной причиной травм среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, и большинство падений происходит из-за потери равновесия.
«Если вы не пользуетесь своим чувством равновесия, вы это чувство постепенно утрачиваете. Если пользуетесь — поддерживаете,— заключает Кауфман.— Это легко и не требует специального оборудования, и вы можете делать это каждый день».
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