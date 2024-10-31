Простейший тест на возраст

Существует простой тест для пожилых людей, которые хотят быстро проверить, как быстро они стареют. Достаточно стать на одну ногу и засечь время, сколько удастся держать равновесие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Люди старше 50 лет, которые могут стоять на одной ноге в течение 30 секунд, стареют красиво, особенно если им удается столько времени простоять не на толчковой, основной, ноге. Этот тест показал себя лучше, чем тесты на хват руки, силу колена и походку при оценке здорового старения.

«Равновесие является важным показателем, поскольку помимо мышечной силы оно требует входных данных от зрения, вестибулярной системы и соматосенсорной системы,— объясняет старший научный сотрудник Кентон Кауфман, директор лаборатории анализа движения в Клинике Мейо.— Изменения в равновесии заслуживают внимания. Если у вас плохое равновесие, вы рискуете упасть независимо от того, двигаетесь вы или нет. Падения представляют собой серьезный риск для здоровья с серьезными последствиями».

Для исследования ученые попросили 40 здоровых людей старше 50 лет принять участие в серии двигательных тестов. Половина участников были моложе 65 лет, а другая половина — старше 65 лет.

Тест на равновесие требовал от участников балансировать на одной ноге по 30 секунд на каждой ноге. Они могли держать ногу, на которой не стояли, если хотели, и держать глаза открытыми.

Участники также стояли на обеих ногах с открытыми и закрытыми глазами.

Исследователи говорят, что стояние на неосновной ноге наиболее точно отражает скорость старения. Тесты на силу хвата и колена также показали значительное снижение с возрастом людей, но не так отражали старение, как равновесие.

Кауфман считает, что люди могут улучшить ситуацию с равновесием, просто практикуя стояние на одной ноге и сосредоточиваясь на движениях мышц, необходимых для поддержания позы.

Падения являются основной причиной травм среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, и большинство падений происходит из-за потери равновесия.

«Если вы не пользуетесь своим чувством равновесия, вы это чувство постепенно утрачиваете. Если пользуетесь — поддерживаете,— заключает Кауфман.— Это легко и не требует специального оборудования, и вы можете делать это каждый день».

По материалам статьи.

Ольга Грибова