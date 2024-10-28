В Новороссийске заключен контракт на разработку мастер-плана города

В Новороссийске заключен контракт с ООО «АВ» на создание территориального мастер-плана, который станет основой для устойчивого развития города на период до 2036 года с возможностью его расширения до 2050 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

«Срок реализации проекта составит 270 календарных дней, в течение которых будут проведены всесторонние исследования и разработаны рекомендации по оптимизации использования земельных ресурсов, улучшению инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Мастер-план сосредоточится на анализе существующих территорий, проектировании новых зон и рациональном распределении земельных ресурсов с увязкой к Стратегии развития 2030 и генплану»,— отметили в мэрии.

По данным властей, планируемая работа включает активное вовлечение жителей и общественных организаций в процесс разработки документа, что создаст открытую платформу для обсуждения и позволит учесть различные мнения и предложения от граждан.

Ранее СМИ писали, что ГК «Дело» Сергея Шишкарева направила на разработку мастер-плана Новороссийска 25 млн руб. Глава города Андрей Кравченко сообщал, что мастер-план Новороссийска находится на этапе разработки и утверждения технического задания. Документ планировали утвердить осенью 2024 года.

Наталья Решетняк