В Башкирии приняли закон о штрафах за неисполнение решений Радия Хабирова

Депутаты Курултая Башкирии внесли изменения в местный КоАП, предусматривающие штрафы за неисполнение решений руководителя оперштаба, которым является глава республики Радий Хабиров. Согласно изменениям, гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам от 10 до 30 тыс. руб., юрлицам — от 100 до 500 тыс. руб.

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Оперштаб координирует работу по обеспечению режима базовой готовности, введенного в республике указом президента.

«Режим базовой готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, объектов жизнеобеспечения и в целом направлен на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворение потребностей Вооруженных сил. Решения руководства оперативного штаба обязательны к исполнению. Административная ответственность укрепит исполнительскую дисциплину»,— указывается в пресс-релизе парламента.

Закон направлен на подпись главе Башкирии.

Венера Хисамова