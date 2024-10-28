Проблемы мира и антифашизма

В Подмосковье в субботу прошел очередной пленум ЦК КПРФ, посвященный обсуждению доклада Геннадия Зюганова об «историческом вкладе социализма в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма». Сомнений в значимости этого вклада у делегатов не возникло, равно как и в важности роли, которую коммунисты играют в рамках спецоперации на Украине.

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Накануне пленума коммунисты по традиции провели ряд закрытых мероприятий, включая семинар-совещание для глав региональных отделений. Как рассказали “Ъ” три его участника, были подведены итоги прошедших выборов и обозначены цели на будущее. И хотя выборы-2024 удачными для КПРФ назвать сложно (ее представительство уменьшилось почти во всех заксобраниях и гордумах), обошлось без критики и оргвыводов. «Все понимают, какая ситуация»,— сказал один из собеседников “Ъ”.

Геннадий Зюганов также рассказал руководителям ячеек о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, которая, по его словам, прошла 11 октября (Кремль об этой встрече не сообщал). Наконец, на семинаре был анонсирован план по привлечению сторонников через мобильное приложение «КПРФ ID». По задумке партийного руководства, к выборам в Госдуму-2026 число его пользователей должно достигнуть 10 млн. «Сам я еще не попробовал»,— признался источник “Ъ”.

В докладе на пленуме господин Зюганов напомнил, что КПРФ «последовательно и твердо» ведет борьбу с неонацизмом и что именно Компартия в 2022 году была инициатором признания независимости ДНР и ЛНР.

Он также посетовал, что действующая власть «имеет слишком общие представления о том, как могут решаться задачи денацификации Украины», поскольку «исторический опыт ею не изучен» и связи «бандеровщины с конкретным политико-экономическим фундаментом она не видит».

Выступивший следом первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть констатировал, что для победы в СВО России не обойтись без «последовательных союзников»: это «братская Беларусь, социалистический Китай и социалистическая же КНДР». По этому случаю экс-мэр Новосибирска припомнил, что в одном с ним дворе жил Герой Труда КНДР Яков Новиченко, который в 1946 году спас Ким Ир Сена от взрыва брошенной из толпы гранаты, накрыв ее своим телом. Завершил прения первый секретарь курского обкома КПРФ Николай Иванов, который подробно рассказал о боевых действиях в его регионе, успехах российской армии и зверствах оккупантов, которые ведут себя «как фашисты по отношению к мирному населению».

Закончив с вопросами антифашизма, пленум принял решение о созыве XIX съезда КПРФ.

Как пояснил “Ъ” первый зампред ЦК Юрий Афонин, до апреля 2025 года в регионах пройдут отчетно-выборные конференции, где будут избраны делегаты съезда, а затем пленум определит его точную дату. По словам господина Афонина, на съезде пройдут выборы нового состава ЦК и будут приняты изменения в устав, связанные с последними новшествами федерального законодательства.

Политолог Олег Бондаренко считает, что смены лидера КПРФ на съезде ожидать не стоит: «На выборы в Госдуму-2026 Компартию снова поведет Геннадий Андреевич Зюганов, которому к тому моменту будет 82 года. Операция "Преемник" в КПРФ даже не начиналась. Зюганов подходит к этому вопросу исходя из принципа "с кем еще будет разговаривать президент, кроме меня" и на основании этого далеко не очевидного факта считает себя незаменимым». При этом эксперт ожидает ротации зампредов ЦК: по его мнению, одним из первых заместителей может стать орловский губернатор Андрей Клычков.

Андрей Прах