Ульяновские юнармейцы примут участие в Параде Памяти в Самаре

В этом году 52 юнармейца из военно-патриотического клуба «Пламя» ульяновской школы №47 представят Ульяновскую область 7 ноября на ежегодном Параде Памяти в Самаре, сообщила пресс-служба министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Ульяновские юнармейцы пройдут торжественным маршем в составе парадного расчета по площади Куйбышева в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Парад Памяти посвящен шествию военных расчетов и техники, которое состоялось на площади Куйбышева в одноименной «запасной столице» в 1941 году. Тогда тысячи бойцов РККА, тягачи с артиллерийскими орудиями и танки прямо с парада уходили на фронт. В первый год Великой Отечественной в параде приняли участие больше 25 тыс. военнослужащих и свыше 170 тыс. трудящихся.

В мероприятии примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из регионов Приволжского федерального округа, а также других регионов России. Общее количество участников составит более 6,5 тысячи человек.

Впервые Парад Памяти был проведён в Самаре в 2011 году. За эти годы в нём приняли участие более 1,5 млн человек из 27 регионов России, 25 стран мира и свыше 10 млн зрителей.

Андрей Васильев, Ульяновск