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Коммерсантъ FM
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Кредиты становятся проблемой

Конъюнктура

Самый большой объем просроченных платежей по ипотеке — у жителей Москвы (12,6 млрд руб., или 16% от общего объема по России), Подмосковья (8,7 млрд руб., 11%) и Краснодарского края (5 млрд руб., 6%). Это следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант», на которые ссылается «РИА Новости».

В компании прогнозируют, что по итогам 2024 года объем просроченных жилищных кредитов в целом по России может превысить 100 млрд руб. Доля неплатежей в общем ипотечном портфеле банков возросла с 0,35% в начале 2024 года до 0,41% в сентябре.

В начале осени 2024 года аналитический центр Frank RG сообщал, что общая сумма просроченных ипотечных кредитов в России составляет почти 70 млрд руб. В то же время Центробанк считает, что текущий уровень проблемной задолженности незначителен в общем ипотечном портфеле банков.

Дарья Андрианова

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