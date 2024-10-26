Право на скан

В Государственном совете Французской Республики рассматривается иск против Музея Родена и Министерства культуры. Апелляцию в высший судебный орган страны подал художник Космо Венман, называющий себя «активистом открытого доступа». По его мнению, музей и идущее на поводу у него министерство угрожают свободе информации и доступу общественности к культурному наследию, отказываясь предоставить для свободного скачивания всем желающим цифровые 3D-модели роденовских скульптур. Комментирует Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура Огюста Родена «Мыслитель»

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Скульптура Огюста Родена «Мыслитель»

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Тяжба эта длится уже семь лет с переменным успехом то одной, то другой из сторон, но даже когда ратующий за свободу информации художник получает заключения судов разных инстанций в свою пользу, Музей Родена игнорирует их или уклоняется от их исполнения. Бьются же тут не столько уже за конкретные цифровые 3D-модели скульптур из собрания Музея Родена, сколько за принцип, согласно которому то, что принадлежит народу (то есть государственным музеям), должно быть этому самому народу доступно. Тема не новая, обсуждается музейщиками, юристами и общественностью последние десятилетия, а с 2013 года, с момента появления Google Art Project (сейчас — Google Arts & Culture) проблема возможностей использования высококачественных цифровых копий произведений искусства стала действительно острой.

Первая ее составляющая — упущенная выгода музеев при открытом доступе к файлам высокого разрешения. Выпустив их в мир, музей теряет монополию на музейный мерч, хотя пиратские «Джоконды» и «Венеры» Боттичелли на сумках, шарфах и носках распространялись по всему миру и до оцифровки самих шедевров. На самом деле оказалось, что место покупки играет особую роль — и роскошные магазины на выходе из музея всегда полны покупателей. Купить зонтик с Венерой Милосской в Лувре — совсем не то удовольствие, что купить его же в любом другом месте.

Вторая сторона проблемы — копии и их возможный выход на рынок в качестве подделок. Музейщики этот страх категорически отметают: музей копий — это всегда лишь музей копий, и обмануть он способен лишь тех, кто сам обманываться рад. Сегодня высокотехнологичным копиям отдаются иные роли: спасателя (в условиях войн и потенциальных терактов копирование памятников является страховкой от полного уничтожения); документа (полномасштабное копирование памятников, находящихся в труднодоступных районах или под угрозой разрушения от ветхости, делает их открытыми для изучения); рекламы (ничто так не привлекает публику в музей, как роскошные оцифрованные изображения в интернете) и, конечно, учебного пособия (каждый технологический скачок в оцифровке приближает к произведениям искусства зрителей, которые физически не могли бы добраться до соответствующих музеев).

В таком роде рассуждали музейщики, решавшие, выпускать ли в открытый доступ цифровые копии своих произведений, еще несколько лет назад. Мнения разделились: голландские музеи открыли все что есть; французы отказались иметь дело с Google, но они первые в мире по оцифровке своих архивов; российские музеи как один исполняют приказ Минкульта о создании тотального цифрового Государственного каталога, но файлы с высоким разрешением из него бесплатно не скачать; американские музейные юристы готовы биться насмерть за контроль над использованием выпущенных в сеть изображений, но несколько самых крупных музеев в стране уже выложили в сеть свои коллекции; британцы открыли свою Национальную галерею и Британский музей. Количество собраний, передающих свои цифровые коллекции в общественное пользование, увеличивается с каждым днем.

Однако до сих пор речь шла прежде всего о двухмерных изображениях. Музей Родена же вляпался в историю с файлами 3D-сканирования, то есть речь идет о возможности создания трехмерных копий скульптур и иных артефактов. Подобное сканирование до сих пор носило прежде всего рабочий характер, но сегодня некоторые музеи признали за такими файлами статус равных привычному оцифрованному изображению. И правда — юридической разницы тут нет. И то, и то — продукт деятельности музейных сотрудников по оцифровке коллекций. На этом и строит свой иск ставший за семь лет профессиональным арт-сутяжником Космо Венман. Он требует, чтобы Музей Родена открыл файлы со сканами шедевров Родена и чтобы при этом цели скачивания могли быть любыми. Для него нет разницы, будет ли скачивать файл преподаватель для своих лекций или художник для использования в своей собственной работе. Или торговец — для продажи сделанных с цифры копий любого, даже (ах!) оригинального размера. И хотя сам Венман, в числе прочего, создает копии знаменитых скульптур для тактильного изучения их слепыми людьми, он не хочет останавливаться исключительно на гуманитарных целях копирования: свобода есть свобода.

Ухищрения, на которые за эти семь лет шел Музей Родена, составляют отдельный юридический кейс. В итоге музей наверняка все-таки проиграет — цифровое будущее уже наступило, сопротивление невозможно. И прав был бывший директор амстердамского Рейксмюсеума Вим Пяйбес: «Забудьте о продаже лицензий на изображения и открыток, это вчерашний день. Наша власть — это гений места и хранение подлинников. А также умение с ними работать так, чтобы люди приходили и возвращались».