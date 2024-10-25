Турагентство из Уфы судится за право аренды офиса в центре Сочи

Руководство ООО «Доступные туры» оспаривает в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде решение суда первой инстанции, по которому компания должна освободить взятые в аренду офисные помещения общей площадью 80 кв. м в доме №12 на Нагорной улице в Сочи. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

ООО «Доступные туры» зарегистрировано в Уфе (Башкортостан) 30 марта 2018 года. Учредитель компании Айгуль Латыпова. Основной вид деятельности — деятельность туристических агентств. уставный капитал — 10 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, департамент имущественных отношений администрации Сочи обратился в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Доступные туры» о расторжении договора аренды, который был заключен в феврале 2019 года.

По договору аренды «Доступные туры» обязались не сдавать арендуемые помещения в субаренду, не предоставлять их в безвозмездное пользование и не передавать свои права и обязанности третьему лицу без письменного согласия арендодателя.

Представители администрации в ходе проверки обнаружили, что при входе в арендуемые помещения появилась вывеска «WB», а внутри расположился пункт выдачи «Вайлдберриз». Со слов сотрудников ПВЗ «Вайлдберриз», они работают совместно с ООО «Доступные туры». В департаменте отметили, что письменное согласие на передачу здания в субаренду арендатору не выдавали.

В итоге суд обязал ООО «Доступные туры» освободить предоставленные в аренду помещения.

Оксана Горячева