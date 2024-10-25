Грузия встала перед выбором

В Грузии в субботу состоятся парламентские выборы, которые в самой стране называют не иначе как судьбоносными. Оппозиция убеждена, что грузинам предстоит выбрать «между Европой и Россией». Правящая партия «Грузинская мечта» расставляет акценты по-другому: выбор делается «между миром и войной», якобы неизбежной в случае победы прозападных оппозиционеров. При этом власти не исключают, что их противники в случае проигрыша в день голосования попытаются устроить в стране революцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузинская оппозиция настаивает, что по итогам субботних выборов определится дальнейший путь страны: в Евросоюз или все ближе к России

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Грузинская оппозиция настаивает, что по итогам субботних выборов определится дальнейший путь страны: в Евросоюз или все ближе к России

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

В ожидании революции

Субботние выборы в Грузии — самые непредсказуемые за многие годы. Соцопросы не позволяли хотя бы приблизительно судить о раскладах сил. Так, социологическая компания Savanta утверждала, что оппозиция суммарно набирает 65% голосов, а «Грузинская мечта» (ГМ) — лишь 35%. А проправительственная служба Gorbi давала ГМ 60% голосов, отмечая, что пятипроцентный барьер преодолеют только две оппозиционные партии: «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили (около 15%) и «Коалиция за изменения» (чуть более 9%).

В случае реализации второго сценария ГМ получит конституционное большинство голосов в парламенте, после чего основатель партии миллиардер Бидзина Иванишвили сможет выполнить свое обещание о «Нюрнбергском процессе» над Михаилом Саакашвили, его партией и «партиями-сателлитами», в том числе «за преступление августа 2008 года» (нынешние власти возлагают ответственность за развязывание пятидневной войны на своих предшественников).

Тем временем оппозиционные лидеры планируют отмечать свой триумф, для чего в субботу вечером соберутся во дворце Орбелиани — официальной резиденции главы государства. «Мы вместе отпразднуем победу»,— заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В связи с этим ГМ заподозрила президента в стремлении превратить дворец Орбелиани в «штаб государственного переворота». Министр юстиции Рати Брегвадзе даже вызвал президента на заседание межведомственной комиссии для проверки соответствия инициативы госпожи Зурабишвили конституции. Но президент и ее представители на заседание этой комиссии не явились.

О подготовке оппозиционных сил к государственному перевороту в случае поражения на выборах власти Грузии говорили не раз. «Признаки подготовки оппозиции к революционным действиям видны уже сегодня. Часть этого плана — объявление выборов нелегитимными и формирование временного правительства до проведения новых парламентских выборов»,— рассказал в пятницу председатель парламента, член ГМ Шалва Папуашвили. По его словам, оппозиция готовит повторение сценария 2020 года, когда на основании «сфальсифицированного подсчета голосов» неправительственными организациями оппозиция объявила прошедшие парламентские выборы недействительными. Тогда, как отметил господин Папуашвили, властям удалось доказать «грязную махинацию». Сейчас, по его словам, власти также не допустят противоправных действий.

Еще в прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по признакам подготовки государственного переворота и насильственного захвата власти с участием бывших грузинских военнослужащих, воюющих на Украине. Некоторые из них были допрошены в СГБ, но пока никого не арестовали. Впрочем, в случае начала массовых акций протеста и новых попыток блокирования здания парламента, вероятно, последует немало арестов, в том числе и по статье о подготовке госпереворота.

Бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, политолог Паата Закареишвили не исключает протестов в связи с возможными нарушениями в ходе выборов.

Но, как отметил он в разговоре с “Ъ”, «протесты — это одно, а госпереворот совсем другое». «Когда оппозиция протестовала против закона об иностранных агентах, это было конституционное волеизъявление, а не госпереворот. А власти попросту врут, пытаясь состряпать обвинения в тяжком преступлении, чтобы подавить оппозицию»,— сказал господин Закареишвили.

«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать переворот»,— сказала в четверг президент Зурабишвили. После чего высказала уверенность в победе оппозиции, но сразу же добавила: при ином раскладе ей, вероятно, объявят импичмент, а затем посадят в тюрьму.

Война и мир

Рассуждая о возможных планах оппозиции, власти неизменно продвигают одну мысль: их противники хотят лишить грузин мирной жизни, втянув в вооруженные конфликты. Об этом, например, говорил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отмечая: после закрытия избирательных участков действия оппозиции по расшатыванию ситуации в стране неизбежно «поддержит глобальная партия войны», действующая из Вашингтона и европейских столиц. Цель, по словам Ираклия Кобахидзе,— «втянуть Грузию в новую войну против России».

По утверждению Бидзины Иванишвили, такие планы у Запада были еще в первые месяцы проведения Россией специальной военной операции. В минувший понедельник миллиардер рассказал в интервью телекомпании «Имеди»: некий «высокопоставленный западный представитель» требовал от тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили начать войну против РФ, чтобы «помочь Украине». «Ираклий спросил: "Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?" Ему сказали: "Наверное, три-четыре дня". Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?"»,— пересказал диалог Бидзина Иванишвили. В ответ на это, по его утверждению, западный чиновник сказал: «Всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, будете воевать оттуда».

В США и странах ЕС это интервью не комментировали. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Известиям», что у него «нет оснований не верить» тому, что такой диалог действительно состоялся. А официальный представитель ведомства Мария Захарова в среду отметила на брифинге: цели Запада на грузинском направлении — «сохранить гегемонию, то есть возможность управлять процессами», «нанести стратегическое поражение, урон, ущерб России» и «бесконечно дестабилизировать ситуацию в регионе».

В свою очередь, грузинская оппозиция обвиняет ГМ в полном потакании Москве, предательстве интересов своего народа и (как отмечал один из лидеров ЕНД Леван Бежашвили) выборе «бедности и изоляции вместо европейского процветания».

Тема «войны и мира» была в центре внимания и на финальных предвыборных митингах в центре Тбилиси: 20 октября своих сторонников под лозунгом «Грузия выбирает Европейский союз» собрали оппозиционеры, а 23-го на улицы вышли сторонники сохранения статус-кво. В каждом из этих массовых мероприятий участвовало около 50 тыс. человек. Площадь Свободы, где в ноябре 2003 года начиналась «революция роз», и 20-го, и 23-го числа была полностью заполнена.

Георгий Двали, Тбилиси