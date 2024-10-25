Активы Роскомснаббанка могут подешеветь на торгах до 9 млн рублей

Конкурсный управляющий Роскомснаббанка — Агентство по страхованию вкладов — выставил на торги имущественный комплекс должника, расположенный на Силикатной улице в Уфе. Начальная цена лота — 85,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Имущественный комплекс состоит из 15 складов, гаражей, складов, мастерских и административно-производственного помещения общей площадью 3,2 тыс. кв. м. В лот также входит земельный участок площадью 9,7 тыс. кв. м, трансформаторная подстанция, подкрановые и железнодорожные пути протяженностью 136 м. Имущество обременено договором ипотеки с благотворительным фондом «Урал» и договором аренды имущества с компанией «Горизонт».

Торги пройдут 10 декабря в форме открытого аукциона на повышение с шагом 5%. Если по их итогам лот не будет реализован, то 10 февраля 2025 года на электронной площадке Российского аукционного дома состоится повторная процедура со снижением начальной цены продажи на 10%.

В дальнейшем торги будут проводиться посредством публичного предложения. Заявки будут принимать с 20 февраля по 27 мая 2025 года, начальная цена устанавливается равной начальной цене на повторных торгах. Каждые пять дней она будет снижаться на 5%. Цена отсечения установлена в размере 10% от начальной, то есть с 18 по 23 мая 2025 года она может составить 8,6 млн руб.

В предыдущий раз этот лот выставлялся на торги в январе.

Как сообщал "Ъ-Уфа", Башкомснаббанк был создан в 1991 году в Уфе, а в 2018 году переименован в Роскомснаббанк. Организацию контролировала семья предпринимателя, бывшего депутата Курултая Флюра Галлямова. В 2019 году банк потерял лицензию из-за неоднократного нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», недобросовестных действий руководства, связанных с участием в операциях клиентов, «направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки "финансовой пирамиды"». В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом.

Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, клиентам Роскомснаббанка, приходившим в отделения продлевать или вносить вклады, предлагали воспользоваться услугами якобы более доходного финансового инструмента — краудфандинговой платформы «Золотой запас», обещая до 16% годовых. Пострадавшими по которому признаны 3 тыс. человек, общая сумма причиненного клиентам ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.

Наталья Балыкова