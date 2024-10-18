На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП с фурами пострадали два человека

Во время ДТП на 56 км дороги Екатеринбург — Тюмень с грузовыми автомобилями пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Авария произошла около 4:00 18 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 22-летний водитель грузового тягача DAF совершил немотивированный выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем FAW, которым управлял 47-летний водитель. В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка DAF — их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Автоинспекторы Заречного проводят процессуальные действия, на данном участке дороги было организовано реверсивное движение для всех видов транспорта.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 13 октября сбили 12-летнюю девочку, выскочившую на дорогу. Она доставлена в городскую больницу №9 с различными травмами.

Ирина Пичурина