«В Сочи остро не хватает водителей такси»

Дефицит водителей такси в Сочи оценивается в 50%. Для эффективной работы и развития отрасли на территории Большого Сочи должно работать 8–10 тыс. автомобилей, на сегодняшний день их число не превышает 5 тыс. Это связано с постоянными введениями новых мер регулирования сферы, ростом цен на машины, страховку, отсутствие должной господдержки. Итогом становится рост цен на проезд, отток водителей, снижение доступности услуг. Представитель Общественного совета по развитию такси в городе Сочи Антон Цыбульский считает, что обществу необходимо пересмотреть свое отношение к водителям, а государству — слышать о проблемах бизнеса.

Антон Цыбульский

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«Рынок такси в Сочи сейчас развивается слабо. Новые таксопарки не открываются, а некоторые игроки уходят с рынка. В начале года Сочи покинул крупный таксопарк на 300 машин.

Формируется не только дефицит кадров, но и дефицит автомобилей. Если говорить о территории Большого Сочи и Сириуса — от Магри до Псоу и Красной поляны,— то работает порядка 5 тыс. автомобилей, при этом нерегулярно. Учитывая это, нам необходимо 8–10 тыс. машин для качественной работы.

Цены на новые автомобили в комплексе с постоянно растущей ставкой рефинансирования и слабым субсидированием отрасли не дают в полной мере использовать лизинг для роста таксопарков. Доходы, получаемые с автомобиля по большинству используемых сейчас бизнес моделей, максимум покроют лизинговые платежи и текущее обслуживание, не говоря уже о страховках ОСАГО, каско, ОСГОП. После всего этого от маржи ничего не остается. У некоторых перевозчиков стоимость ОСАГО доходит до 90 тыс. руб. за одну машину — о какой рентабельности может идти речь при таких ценах. Важно, чтобы законодательные и исполнительные органы прислушивались к бизнесу и его проблемам и пытались понять нас и помочь нам с решением этих проблем.

В отрасли сейчас сильнейший дефицит водителей такси. И введение дополнительных платежей, таких как затраты на ОСГОП, только увеличивает их нехватку. К тому же в целом отношение к водителям такси со стороны общества оставляет желать лучшего. В последнее время мы замечаем, что пассажиры стали чаще провоцировать водителей на конфликт. Чтобы не поддаваться на такие провокации, водителям такси необходимо проявлять выдержку и выдающиеся коммуникативные компетенции. Водитель такси — непростая профессия, она заключается не в том, чтобы просто сесть за руль и проехать с пассажиром из точки А в точку Б. Стандарты отрасли таковы, что водителю необходимо в полной мере оказать комплексную услугу по перевозке, начиная от безопасности и заканчивая комфортом своего клиента — пассажира. И для того, чтобы справляться с дефицитом водителей, необходимо в том числе менять отношение общества к этой профессии и заниматься ее популяризацией».