Кавказский заповедник закрыл летние многодневные маршруты

С 23 октября 2024 года все многодневные туристические маршруты Кавказского заповедника закрыты. Такое решение приняли в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью подготовки инфраструктуры к зимнему сезону, сообщает пресс-служба заповедника в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Матросов Фото: Андрей Матросов

Кавказский заповедник официально объявил о завершении летнего туристического сезона, закрыв все многодневные маршруты с 23 октября. Соответствующий приказ подписал директор заповедника. В числе закрытых маршрутов — №30 (В, Г), №8а, №9 и №13. Также маршрут №30 (А, Б) закрыт на участке от КПП «Узуруб» до КПП «река Белая», оставляя возможность однодневного прохода от КПП Лагонаки до Инструкторской щели.

Закрытие связано с резким понижением температуры и ночными заморозками, что в высокогорье приводит к образованию снежного покрова. Учитывая сложный рельеф местности, походы по заснеженным тропам могут представлять опасность для туристов.

В рамках подготовки к зиме необходимо демонтировать временные конструкции, убрать палатки и аншлаги, а также провести работы по обслуживанию альпийских хижин. Смотрители приютов также завершают свою работу в середине октября, что делает невозможным размещение туристов на стоянках.

Для однодневного посещения остаются доступны несколько маршрутов: участок маршрута №30 от КПП Лагонаки до 2-й смотровой площадки, маршрут №15 на Кругозор Ефремова и маршрут №14 «По долине реки Ачипсе», но в сопровождении сотрудника заповедника. Также открыты круглогодичные маршруты Тисо-самшитовой рощи и экоцентры «Лаура», «Гузерипль», а также парк «Южные культуры».

Сезон 2024 года завершился на 10 дней раньше, чем годом ранее. В 2023 году основные маршруты закрыли 3 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что с 11 октября парк «Южные культуры» перешел на зимний режим работы. Кассы теперь открыты с 9:00 до 17:00, а сам парк закрывается в 18:00.

Мария Удовик