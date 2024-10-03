Парк «Южные Культуры» в Сочи переходит на зимний режим работы

В Сочи парк «Южные Культуры» объявил о переходе на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского заповедника в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

С 11 октября парк «Южные Культуры» начнет работать в новом режиме. Кассы будут открыты с 9:00 до 17:00, а сам парк будет закрываться в 18:00.

В остальных объектах Кавказского заповедника также вводятся изменения. 11 октября закроются летние туристические маршруты №8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и №12 «Урочище Имеретинка». Решение о закрытии основано на осмотре территории старшими государственными инспекторами, а также на заключениях о безопасности туристических троп и текущих погодных условиях в горных районах.

На высоте более 1,2 тыс. м уже наблюдаются ночные заморозки, а в некоторых местах образовался небольшой снежный покров. Низкие дневные температуры создают трудности для обеспечения комфортных условий в приютах.

Другие летние маршруты остаются открытыми до отдельного распоряжения руководства Кавказского заповедника. После 15 октября начнутся работы по консервации оставшихся маршрутов.

Мария Удовик