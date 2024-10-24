На Ямале с начала года собрали более 2,3 трлн рублей налогов

За девять месяцев 2024 года в бюджет России из Ямало-Ненецкого автономного округа поступило более 2,378 трлн руб. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, сообщил и. о. руководителя УФНС России по региону Руслан Посунько на заседании местного законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прирост связан с тем, что более чем на 40% увеличились поступления в федеральный бюджет, на 13% выросли поступления в бюджеты муниципальных образований ЯНАО, на 12% — в социальные фонды. При этом снизились поступления в окружной бюджет (на 5,9%), а также в бюджет Тюменской области (на 3%).

В бюджет округа и муниципалитетов поступили 257,5 млрд руб., это на 16,8 млрд руб. (7%) больше плановых показателей. Основные виды налоговых поступлений в бюджет округа — налог на прибыль (89 млрд руб., 34%), налог на доход физических лиц (более 71 млрд руб., 27%), имущественные налоги. По налогу на прибыль и налогу на имущество в этот период поступления оказались ниже, чем в аналогичный период прошлого года, плановый показатель при этом все равно перевыполнен на 7%.

Размер задолженности по налоговым платежам составил 8,7 млрд руб. По сравнению с началом года этот показатель снизился на 2%. Отвечая на вопросы депутатов, господин Посунько пояснил, что из этой суммы лишь 236 млн руб. — задолженность физических лиц, по большей части она обусловлена задолженностью компаний по налогу на прибыль. В первую очередь это компании, которые проходят процедуру банкротства. Почти половину суммы составляют задолженности ООО «Фоника», ООО «Фирма "Макс"», АО «Энергогазстрой». При этом показатель собираемости налогов растет — в 2023 году он составил 96%, тогда как в 2019 году этот показатель находился на уровне 70%.

Анна Капустина