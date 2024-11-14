Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору ООО «НИРА — ЭКСПОРТ», члену совета директоров АО «ТАИФ», чемпиону Европы 2003 года по автокроссу Радику Шаймиеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радик Шаймиев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Радик Шаймиев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Его поздравляет член попечительского совета Российского научного фонда Дмитрий Конов:

— Радик Минтимерович, зная Вас не только как одного из ключевых инвесторов в разные сферы экономики России и Татарстана, но и как видного автогонщика, отмечу, что мы вместе, временами конкурируя на трассе, прошли длинное ралли, создавая одну из ключевых индустрий в стране — нефтехимию. Благодаря вашему вкладу сегодня наше общество надежно обеспечено современными материалами и есть задел для будущего развития. Поздравляю с юбилеем, желаю крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов и новых интересных гонок!

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