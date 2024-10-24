В России стали раньше выявлять рак

В России в 61% случаев новообразования выявляют на I–II стадиях — это один из самых высоких показателей за все время статистического исследования. Об этом сообщила заместитель руководителя Координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Наталья Пиковская. Она подчеркнула, что нарушений по срокам диагностики и начала лечения онкологических заболеваний в регионах России становится меньше. «Мы ежемесячно смотрим эти отчеты, мы видим, что были и иногда еще остаются регионы, где эти сроки могут нарушаться в каком-то объеме, но мы видим, насколько сокращаются объемы этих нарушений»,— уточнила она. Наталья Пиковская отметила, что из года в год сроки начала диагностики и начала лечения в регионах приближаются к требованиям программы государственных гарантий.

Как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 19 июля 2022 года), опрос пациентов с онкологическими диагнозами показал, что у трети из них врач не заподозрил рак, пока они сами не забили тревогу. У 12% респондентов постановка точного диагноза заняла более года. В то же время в Минздраве утверждают, что доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, увеличилась на 2,7%: с 56,4% в 2018 году до 57,9% в 2021 году. В сентябре 2024 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями (количество пациентов, умирающих в течение года после постановки диагноза) за прошедшие пять лет снизилась на 18%; более чем на 8% выросла доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более.

Наталья Костарнова