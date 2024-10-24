Азия сократила импорт нефти

За девять месяцев 2024 года РФ и Саудовская Аравия отгрузили в азиатские страны, соответственно, 3,2 млн баррелей нефти в сутки (б/с) и 4,9 млн б/c, что на 5% и 7% меньше, чем годом ранее. Общий импорт стран Азии сократился на 1,8%, до 22,98 млн б/с, чему способствовало снижение потребления нефти в Китае на фоне кризиса в строительной отрасли этой страны и ее усилия по переходу на альтернативные виды топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

РФ и Саудовская Аравия сократили морские поставки нефти в Азию по итогам девяти месяцев 2024 года на 5% и 7% год к году, до 3,24 млн б/с и 4,93 млн б/с. Это следует из данных Vortexa, которые приводит Argus (обзор есть у “Ъ”). Доля этих стран в суммарных поставках сократилась до 14,1% (с 14,6%) и до 21,4% (с 22,7%). РФ и Саудовская Аравия сотрудничают в рамках сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Недостаточное предложение саудовской нефти и довольно высокая стоимость такого сырья относительно конкурентных сортов привели к снижению объемов импорта, заключают в Argus. В целом импорт стран Азии за девять месяцев по морю сократился на 1,8%, до 22,98 млн б/с. Другие крупнейшие поставщики нефти в Азию — ОАЭ (доля — 13%), Ирак (10%) и США (7%) — суммарно увеличили поставки на 250 тыс. б/с.

Основное снижение поставок в Азию пришлось на крупнейшего мирового импортера нефти Китай, сократившего закупки на 410 тыс. б/с, до 9,89 млн б/с.

Входящие в топ-3 основных импортеров Индия и Южная Корея увеличили потребление нефти на 2,5% и 3%, до 4,59 млн б/с и 2,47 млн б/с. Спрос со стороны Японии сократился на 10,4%, до 2,06 млн б/с. С 2022 года Индия и Китай — крупнейшие импортеры морских партий российской нефти — суммарно потребляют около 3 млн б/с. Прежде основными потребителями были европейские страны.

Еще в начале года участники рынка ожидали активного роста спроса на сырье в Китае, в том числе в связи с планируемым запуском новых НПЗ, но кризис в строительном секторе страны продолжается, что негативно сказывается на объемах потребления дизтоплива, отмечает Argus. Кроме того, в Китае идет активное внедрение автомобилей на новых видах энергии, что сдерживает темпы роста спроса на моторное топливо. По мнению авторов обзора, основной фактор роста потребления сырья в Китае в ближайшие годы — расширение нефтехимических производств, но загрузка заводов в 2024 году оказалась ниже прогнозов ввиду пониженной маржи.

Виктор Катона из Kpler говорит, что китайские власти субсидируют переход крупнотоннажных грузовых автомобилей на СПГ, подавляя очаги роста спроса на дизтопливо, а спрос на бензин не может расти из-за субсидирования электрокаров.

По его мнению, промышленность также не добавляет оптимизма китайскому нефтегазовому рынку, не говоря про сегмент недвижимости, который продолжает падать. Китай, продолжает аналитик, столкнулся с дилеммой падения спроса и сокращения маржи нефтепереработки, по мере того как общемировая картина обеспечения нефтепродуктами нормализовалась. Ни отголоски COVID-19, ни санкции в отношении России, ни удары хуситов по Красному морю и Баб-эль-Мандебскому проливу не приводят к региональным нехваткам и перебоям, отмечает он.

Дмитрий Козлов