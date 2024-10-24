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Коммерсантъ FM
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В каких странах обсуждался «поколенческий» запрет на продажу табака

Мировая практика

В декабре 2022 года Новая Зеландия стала первой страной в мире, где был принят закон о запрете продажи табачных изделий лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Минздрав страны рассчитывал, что документ позволит системе здравоохранения сэкономить до $5 млрд. Закон должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023 года новое правительство отменило его, пообещав направить доходы от продажи табака на здравоохранение.

С января 2022 года кабинет министров Малайзии обсуждал законопроект о запрете продажи табачной продукции и вейпов лицам, родившимся после 2005 года. Однако в ноябре 2023 года Генпрокуратура страны признала документ антиконституционным, после чего правительство отозвало его из парламента перед вторым чтением.

В октябре 2023 года правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, в котором запрещалась продажа сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. В апреле 2024 года документ прошел первое чтение, но в июле был отложен после отставки правительства Риши Сунака.

С 2022 года правительства еще ряда стран и регионов обсуждали «поколенческий» запрет на табак. Среди них: Австралия, Дания, Гонконг, Сингапур. В Ирландии сейчас рассматривается единовременный запрет на продажу табачной продукции лицам старше 21 года.

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