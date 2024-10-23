Экс-руководитель банка «Ураллига» признана банкротом с долгом в 548 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал бывшего члена совета директоров, руководителя ЗАО Коммерческий банк «Ураллига» Веру Семенову банкротом. В отношении нее введена процедура реструктуризации долгов, сообщает «Агентство по страхованию вкладов».

Заявление о признании Веры Семеновой финансово несостоятельной подало ЗАО КБ «Ураллига» в лице конкурсного управляющего АСВ в сентябре 2024 года. В реестр требований кредиторов включена задолженность ответчика перед организацией на сумму более 548 млн руб.

ЗАО КБ «Ураллига» зарегистрировано в 1991 году в Челябинске. Организация также проходит через процедуру банкротства. Арбитражный суд Челябинской области в 2014 году признал коммерческий банк финансово несостоятельным и ввел в отношении него конкурсное производство. Кроме того, по данным «Агентства по страхованию вкладов», ЗАО КБ «Ураллига» потеряло лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году. В качестве причины закрытия организации ЦБ РФ указал «проведение высокорискованной кредитной политики и отсутствие соответствующих резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам».