Путин предупредил об угрозе нового кризиса в мире

Президент России Владимир Путин считает, что центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков. Однако, по его мнению, «сохраняется кризисный потенциал» из-за роста долговой нагрузки в развитых странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как считает господин Путин, в мире формируется многополярная модель, «которая запускает новую волну роста». В первую очередь это происходит за счет стран Глобального Юга, Востока и государств БРИКС. «Однако сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах. Расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции. Как прямой результат, идет фрагментация международной торговли, рынка иностранных инвестиций, особенно в развивающихся государствах»,— сказал президент России на саммите БРИКС.

Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС, которая «стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик».

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие более 30 государств.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».