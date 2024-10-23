The Economist: США не говорят Зеленскому о неосуществимости «плана победы»

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского следует воспринимать как «дипломатию принуждения», заявил высокопоставленный источник The Economist на Украине. По его словам, таким образом Киев хотел заставить Россию вести переговоры на более выгодных для себя условиях. Однако, как отмечает собеседник издания, в США план считают неосуществимым.

«Они говорят, что это неосуществимо, хотя частично проблема заключается в том, что они не говорят этого президенту (Украины.— "Ъ") в глаза»,— сказал источник The Economist.

В середине октября Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений». В числе прочего Киев просит у Запада приглашения в НАТО, снятия ограничений на использование дальнобойного оружия и размещения комплексного «неядерного стратегического пакета». В Кремле «план победы» назвали неразумными предложениями, которые могут привести к столкновению России и НАТО.

Что происходит на 973-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».