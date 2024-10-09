В регионах Урала урожай собран на 80% площадей

В Уральском федеральном округе (УрФО) собрали урожай с 80% площадей. Как сообщили в уральском полпредстве, на 8 октября в регионах Урала намолочено 5,5 млн тонн зерна, накопано 540 тыс. тонн картофеля, собрано 85 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, из зерновых и зернобобовых культур в Свердловской области намололи 686,7 тыс. тонн, в Тюменской области — 1433,5 тыс. тонн, кроме того, в Челябинской области собрали 1669,6 тыс. тонн зерна, в Курганской — 1741,6 тыс. тонн.

В сентябре бывший полпред УрФО Владимир Якушев отметил, что уборка урожая проходит в штатном режиме, а урожайность в этом году ожидается выше прошлогодней.

Ирина Пичурина