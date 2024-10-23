В Сибае рабочим «ДИП-строй» выплатили 25 млн рублей долга по зарплате

ООО «ДИП-строй» погасило перед 130 работниками четырехмесячную задолженность по зарплате на сумму свыше 25 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Невыплата зарплаты стала поводом для прокурорской проверки и привлечения руководства компании к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное нарушение трудового законодательства в виде невыплаты зарплаты). Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты в свыше двух месяцев). С требованием о взыскании долга рабочие обратились в суд.

ООО «ДИП-строй» зарегистрировано в Сибае в 2018 году. Компания занимается строительными и электромонтажными работами, установкой средств инженерной защиты, охранной сигнализации, видеонаблюдения и других систем. Учредителями компании с уставным капиталом 20 тыс. руб. является Дмитрий Лысюк. В 2023 году выручка «ДИП-строя» составила 255 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Идэль Гумеров