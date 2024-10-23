Вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. На борту находились два члена экипажа и три пассажира, трое из них получили травмы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижегородской области разбился санитарный вертолет «Ансат», произведенный КВЗ

Фото: Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко В Нижегородской области разбился санитарный вертолет «Ансат», произведенный КВЗ

Фото: Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко

Во вторник 22 октября вертолет «Ансат», принадлежащий Национальной службе санитарной авиации, совершил жесткую посадку в лесном массиве в районе населенного пункта Малая Овсянка Нижегородской области. На борту находились два члена экипажа, два медработника и пациент. В результате аварии трое человек получили травмы, вертолет был серьезно поврежден.

Для спасения пострадавших на место происшествия была направлена поисково-спасательная группа Нижегородской региональной базы. Также прибыл вертолет с экспертами из Ульяновска.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию, причины которой будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского управления Росавиации.

Вертолет «Ансат» серийно выпускается Казанским вертолетным заводом в рамках программы импортозамещения. Он доступен в двух версиях — грузовой и пассажирской. Среди вертолетов своего класса «Ансат» выделяется самой просторной кабиной, рассчитанной на семь пассажиров.

Вертолеты «Ансат» Национальной службы санитарной авиации (НССА) работают в 45 регионах России и применяются для медицинской эвакуации. В настоящее время в парке НССА насчитывается 40 таких машин.

Анар Зейналов