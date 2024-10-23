Kan: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни премьера Израиля Нетаньяху

Беспилотник ливанского движения «Хезболла», запущенный 19 октября в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме, передает государственная радиостанция Kan. Пресс-служба израильской армии сообщала о беспилотнике, атаковавшем резиденцию, однако информация о повреждениях не уточнялась. При атаке никто не пострадал, господин Нетаньяху находился вне дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху и его жена Сара

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху и его жена Сара

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Как рассказал Kan источник в службах безопасности, попадание дрона «было прямым», и дому Беньямина Нетаньяху в Кесарии «был нанесен значительный ущерб». Поскольку военные Израиля не сразу определили направление полета беспилотника, тревога была объявлена в тыловом районе, а не в том, где расположена резиденция. По информации Kan, в тот день в сторону резиденции было запущено как минимум два беспилотника, но один из них врезался в другое здание в Кесарии.

Как сообщала армия Израиля, утром 19 октября с ливанской территории было запущено три беспилотника. Два из них сбили вблизи Тель-Авива, третий врезался в здание в районе Кесарии. Господин Нетаньяху, комментируя атаку на свою резиденцию, заявил, что его и его жену Сару попытались убить «агенты Ирана». 22 октября «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом.

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