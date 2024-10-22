«Хезболла» взяла на себя ответственность за покушение на Нетаньяху

Ливанское шиитское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 19 октября беспилотник атаковал дом политика. Господин Нетаньяху не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rami Shlush , Reuters Фото: Rami Shlush , Reuters

«Мы берем на себя полную ответственность за операцию в Кесарии, направленную против Нетаньяху»,— сказал представитель ливанского движения Мохаммед Афиф во время пресс-конференции (цитата по The Times of Israel). Он также заявил, что «Хезболла» не будет проводить с Израилем переговоры о перемирии, пока тот не прекратит огонь. До тех пор движение продолжит ответные атаки, заключил Мохаммед Афиф.

Пресс-служба израильской армии сообщала, что утром 19 октября с территории Ливана были запущены три беспилотника. Два их них сбили рядом с Тель-Авивом, третий врезался в здание в районе Кесарии. По словам Биньямина Нетаньяху, один из дронов атаковал его резиденцию.

Израиль объявил 23 сентября о начале операции «Стрелы севера» в Ливане. Утверждается, что это необходимо для ликвидации угрозы со стороны «Хезболлы» и возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в поселения на севере страны. С начала октября Израиль ведет сухопутную операцию.

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