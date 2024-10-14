В Новоуральске (Свердловская область) в ночь на 14 октября прорвало магистральный трубопровод, который подает горячую воду в Южный район. На данный момент подача тепла идет по резервной схеме, сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр города Вячеслав Тюменцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Новоуральске прорвало магистральный трубопровод с горячей водой

Фото: Страница «ВКонтакте» мэра Новоуральска Вячеслава Тюменцева В Новоуральске прорвало магистральный трубопровод с горячей водой

Фото: Страница «ВКонтакте» мэра Новоуральска Вячеслава Тюменцева

«На ремонт магистрального трубопровода потребуется несколько дней. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на данный момент не требуется»,— рассказал он.

По словам главного инженера МУП «Водогрейная котельная» Виталия Тихонова, повреждение произошло в 1:38 по местному времени, резервная схема подачи тепла была готова к 7:00. «Повредились одновременно два трубопровода, что, как правило, для таких явлений нехарактерно»,— отметил господин Тихонов.

Напомним, ранее в интервью «Ъ-Урал» мэр города Вячеслав Тюменцев рассказал, что изношенность инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению Новоуральска составляет около 67%. «Это крайняя точка и мы в последние три года восстанавливаем, меняем сети ускоренными темпами. В 2021 году вложили в них 30 млн руб., в 2022 году — 60 млн руб., в 2023 году — 84 млн руб., в этом — 105 млн руб.»,— сказал он.

Виталий Красиков