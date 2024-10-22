Сезон охоты на экс-президентов

В Тиране арестован бывший албанский президент Илир Мета, находившийся у власти до 2022 года. Его обвиняют в «коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества». Это уже второе за последний год задержание бывшего главы государства — в декабре по аналогичному обвинению под домашний арест был отправлен первый президент посткоммунистической Албании Сали Бериша. Оппозиция считает, что это «политический заказ премьера Эди Рамы». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президента Албании Илира Мету задержали в Тиране 21 октября

Фото: STRINGER / AFP Экс-президента Албании Илира Мету задержали в Тиране 21 октября

Фото: STRINGER / AFP

55-летнего экс-президента Албании полицейские в масках задержали в понедельник в Тиране, куда он прибыл на машине из соседнего Косово. По сообщению полиции, ей пришлось применить силу, поскольку «Илир Мета отказался покинуть автомобиль, оскорблял полицейских и органы правосудия».

Арест бывшего президента был осуществлен на основании ордера спецпрокуратуры SPAK, созданной в Албании специально для борьбы с коррупцией.

Илира Мету и его супругу Монику Крюемази, которая также долгое время была политиком, обвиняют в «коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества».

По информации спецпрокуратуры, ордер на арест экс-президента был выдан на основе продолжавшегося пять лет расследования. Супруга политика дала подписку о невыезде.

Илир Мета, несмотря на свой далеко не преклонный возраст, считается ветераном албанской политики. Еще в 1991 году он был одним из наиболее активных борцов с тогдашним прокоммунистическим режимом Рамиза Алии, потом пришел во власть, был депутатом, министром, главой правительства. В 2017 году стал президентом страны и занимал этот пост в течение пяти лет. После сложения президентских полномочий возглавил албанскую Партию свободы, лидером которой до того была его супруга.

Все последние годы Илир Мета находится в жесткой оппозиции к правящей уже более десятилетия в Албании Соцпартии и ее лидеру премьеру Эди Раме.

Недавно экс-президент открыто обвинил главу правительства в создании «клептократического режима» и «концентрации в своих руках всей законодательной, административной и судебной власти».

Поэтому неудивительно, что соратники и сторонники Илира Меты расценили его арест как преследование по политическим мотивам. Официальный представитель бывшего главы государства Теди Блуши заявил на экстренно созванной пресс-конференции, что спецпрокуратура своими действиями пытается «устранить оппозицию». «Политический арест двух оппозиционных лидеров не что иное, как объявление войны»,— предупредил он.

В защиту Илира Меты выступил еще один экс-президент Албании, лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша, которого спецпрокуратура также обвинила в коррупции и который в декабре прошлого года был отправлен под домашний арест. «Преследование Илира Меты исключительно политическое,— заявил Сали Бериша.— Они (правоохранительные органы.— “Ъ”) не предоставили никаких фактов. Просто выполнили политический заказ премьера Эди Рамы. Теперь слово за нами».

В середине октября Демократическая партия, которая считается главной силой албанской оппозиции, начала кампанию гражданского неповиновения, организовав в Тиране массовые протесты.

Сали Бериша пообещал тогда проводить их вплоть до отстранения от власти правительства Эди Рамы. Однако пока антиправительственные выступления особого размаха не получили.

Региональные эксперты объясняют это во многом тем, что албанская оппозиция не имеет поддержки Запада. Три года назад сначала США, а затем и Великобритания ввели санкции против Сали Бериши, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию. А спецпрокуратура SPAK была создана нынешними властями Албании по инициативе и при активном содействии Евросоюза.

США и ЕС, правда, и нынешнее правительство регулярно обвиняют в коррупции. Так, в последнем докладе американского Госдепартамента в разделе об Албании говорилось, что «коррупция присутствует в стране во всех секторах и на всех уровнях». Однако, как утверждают источники “Ъ” в европейских дипломатических кругах, «и в ЕС, и в США считают албанского премьера Эди Раму фактором стабильности в регионе, поэтому и закрывают на многое глаза».