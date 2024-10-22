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Коммерсантъ FM
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обновлено 17:41

Польша решила закрыть генконсульство России в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани. По словам министра, все сотрудники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории Польши. Глава польского МИДа объяснил это якобы причастностью России к диверсиям на территории республики.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Радослав Сикорский

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Господин Сикорский пояснил, что это связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве. По его словам, польская прокуратура нашла доказательства причастности к этому иностранной разведки. Польский министр утверждает, что за попыткой диверсии стоит Россия. «Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно»,— сказал господин Сикорский во время брифинга (цитата по газете Rzeczpospolita). Присутствовавший на брифинге пресс-секретарь польского МИДа Павел Вроньский заявил, что российское генконсульство будет закрыто в ближайшие дни.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «РИА Новости», что на закрытие консульства в Познани будет дан «болезненный ответ». Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил агентству, что посольство пока не получало официального уведомления о закрытии консульства.

Ранее польские власти уже заявляли о действии на территории их страны и других европейских государств агентов российской разведки. Премьер-министр Польши Дональд Туск в мае сообщил об аресте в стране девяти человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий. По словам премьера, все они действовали по заказу российского правительства. После этого Радослав Сикорский заявил, что дипломатов российского посольства лишили права свободно передвигаться по стране.

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