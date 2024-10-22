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Коммерсантъ FM
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В Омске по подозрению в теракте на железной дороге задержан безработный

В ходе совместной операции омского УФСБ и транспортной полиции задержан 27-летий житель Омска, его подозревают в поджоге 14 октября релейного шкафа на железнодорожной станции Московка (Западно-Сибирская железная дорога). Об этом сегодня, 22 октября, рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Омской области, не называя фамилии фигуранта.

По информации ведомства, задержанный, который нигде не работает, дал признательные показания. Он сообщил, что по собственной инициативе вступил в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» и впоследствии собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

Диверсия на станции Московка в Омске была совершена в ночь на 14 октября 2024 года. В ночное время, выполняя указания кураторов, фигурант с помощью горюче-смазочных материалов совершил поджог релейного шкафа. В результате было уничтожено находящееся внутри электрооборудование. Ущерб, по сведениям источников, знакомых с делом, составил около 2 млн руб.

«Обещанное денежное вознаграждение (по данным источников, мужчине было обещано 20 тыс. руб.— “Ъ”) за свои противоправные действия он так и не получил»,— говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Задержанному вменяется в вину ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт), за что ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Константин Воронов, Новосибирск

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