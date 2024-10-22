Киллеру Коновалову не оплатили заказ

Чуть больше недели понадобилось сотрудникам СКР, ФСБ и полиции, чтобы раскрыть покушение на бывшего вице-премьера Ингушетии, а затем — помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. По версии правоохранителей, господина Алихаджиева за 20 млн руб. заказал его земляк из Чечни, а исполнил покушение неоднократно судимый украинец. Однако заказчик заплатил исполнителю только полмиллиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В покушении на Шерипа Алихаджиева обвиняют неработающего гражданина Украины Василия Коновалова (на фото)

Фото: кадр видео СКР по Московской области В покушении на Шерипа Алихаджиева обвиняют неработающего гражданина Украины Василия Коновалова (на фото)

Фото: кадр видео СКР по Московской области

В среду сотрудники следственных органов ГСУ СКР Подмосковья планируют ходатайствовать перед судом об избрании двум фигурантам уголовного дела о нападении на Шерипа Алихаджиева мер пресечений в виде арестов. Обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 105 и ст. 222 УК РФ (покушение на убийство и незаконный оборот оружия) предъявлены неработающему гражданину Украины Василию Коновалову и индивидуальному предпринимателю из Чечни Баширу Омарходжаеву.

Василий Коновалов, по некоторым данным попросивший следствие оформить ему явку с повинной, рассказал на допросе, что своего земляка ему заказал Башир Омарходжаев.

Омарходжаев что-то не поделил с Шерипом Алихаджиевым в бытность последнего ингушским вице-премьером. Предполагаемый заказчик обеспечил исполнителя пистолетом Макарова с патронами, а также фотографиями и адресами жертвы, выдав в качестве аванса 500 тыс. руб. Еще 19,5 млн руб. Башир Омарходжаев обещал выплатить после исполнения преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башир Омарходжаев на допросе в ГСУ СКР по Московской области

Фото: кадр видео СКР по Московской области Башир Омарходжаев на допросе в ГСУ СКР по Московской области

Фото: кадр видео СКР по Московской области

По словам Василия Коновалова, он около месяца следил за жертвой, которая редко покидала свой загородный дом в деревне Лапино городского округа Одинцово. 10 октября у Шерипа Алихаджиева собрались гости, за действиями которых киллер следил из-за деревьев. Вечером, когда визитеры разъехались, а домашние еще не вернулись, Василий Коновалов подошел к ярко освещенной веранде, где находился господин Алихаджиев, и открыл по нему огонь из пистолета, целясь в голову.

Стрелком Василий Коновалов оказался плохим: из четырех выпущенных им пуль две попали в лицо господину Алихаджиеву, но полученные им ранения не оказались смертельными. Когда преступник сбежал, пострадавший связался с супругой, и та вызвала врачей и полицию. Чуть позже состояние раненого ухудшилось, и сейчас он находится в реанимации.

В рамках возбужденного СКР уголовного дела оперативники опросили гостей и соседей господина Алихаджиева, отсмотрели записи видеокамер, установленных в округе, а также получили биллинг телефонных соединений в районе места происшествия. Используя полученные данные и другие материалы, сыщики вышли на Василия Коновалова, которого задержали на Ярославском вокзале Москвы.

Признав свою причастность к покушению, он рассказал все, что знал о предполагаемом заказчике, а также показал на месте, как следил за потерпевшим и стрелял в него. Башира Омарходжаева задержали на территории Новой Москвы. У правоохранителей есть версия, что организатор хотел кинуть исполнителя с остальной суммой, а может быть, в дальнейшем и избавиться от него.

Свою причастность к покушению Башир Омарходжаев отрицает, поэтому следствие пока не может точно установить причину нападения.

В любом случае избежать арестов обоим не удастся. Суд наверняка учтет, что оба фигуранта обвиняются в тяжких, до 15 лет заключения, преступлениях. Ранее Василий Коновалов неоднократно привлекался к уголовной ответственности как на Украине, так и в России (в последний раз сидел за незаконный оборот наркотиков), а Башир Омарходжаев находился в розыске за разбой.

Уроженцу чеченского города Шали Шерипу Алихаджиеву 58 лет. Во время первой и второй чеченских кампаний он являлся главой администрации Шалинского района и был первым заместителем председателя госсовета Чечни. Затем переехал в соседнюю Ингушетию, став ее вице-премьером. Награжден орденом Мужества. В последние годы на общественных началах являлся помощником депутата Госдумы и занимался бизнесом.

Николай Сергеев