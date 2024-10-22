В Швейцарии прекращено дело бывшего владельца «Уралкалия» Рыболовлева

Прокуратура Швейцарии окончательно прекратила производство в отношении Дмитрия Рыболовлева, которого арт-дилер Ив Бувье обвинял в том, что он мог незаконно содействовать организации ареста господина Бувье в Монако. Об этом «Ъ» сообщили адвокаты господина Рыболовлева Сандрин Жиру и Бенуа Морон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рыболовлев в 2008 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Дмитрий Рыболовлев в 2008 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Федеральное расследование было начато на основании жалобы господина Бувье в 2017 году по статье 271 уголовного кодекса, предполагающей наказание за «действия, незаконно совершенные в интересах иностранного государства». В частности, бывшего владельца «Уралкалия» подозревали в том, что он якобы заставил гражданина Швейцарии Ива Бувье приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией княжества.

Прокуратура после анализа материалов дела «не выявила никаких подозрений, обосновывающих предъявление обвинения». Там указали, что основанием для возбуждения расследования послужила незаконная эксплуатация личных данных, содержавшихся в мобильном телефоне адвоката Дмитрия Рыболовлева — Татьяны Бершеды. Прокуратура посчитала, что эти материалы не могут быть использованы против бизнесмена. Аналогичное решение 6 июня 2024 года принял Европейский суд по правам человека.

Судебные споры между Дмитрием Рыболовлевым и Ивом Бувье начались в 2015 году, когда бизнесмен обвинил арт-дилера в завышении стоимости купленных у него картин. Как заявлял господин Рыболовлев, за 38 произведений искусства, среди которых работы Рене Магритта, Густава Климта и Леонардо да Винчи, он заплатил около $2 млрд, что, по его оценке, вдвое выше их реальной стоимости. Арт-дилер был арестован в феврале 2015 года. Но в 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Ива Бувье, а в январе 2021 года расследование по обвинениям бизнесмена в адрес господина Бувье прекратила прокуратура Женевы.