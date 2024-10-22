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Стоимость форума «Россия — спортивная держава» в Уфе превысила 280 млн рублей

Подчиненные министерству спорта Башкирии ГАУ «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан "Дворец борьбы"» и ГАУ «Центр спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан» в общей сложности, по данным сайта госзакупок, потратили 282,4 млн руб. на подготовку, организацию и проведение форума «Россия — спортивная держава».

Дворец борьбы заключил 101 договор, Центр фехтования — 24.

Спортивный форум проходил в Уфе с 17 по 19 октября. В его программу вошли спортивные состязания, культурно-массовые мероприятия, а также заседание Совета при президенте России по вопросам развития физической культуры и спорта и деловые встречи. Форум посетил президент РФ Владимир Путин.

Идэль Гумеров

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