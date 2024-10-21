Минпромторг предложил с 2025 года отменить упрощенный техрегламент для автопрома

Большую часть требований техрегламента для российского автопрома могут возвратить уже в следующем году. Соответствующий проект постановления, предложенный Минпромторгом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Временные послабления ранее были введены на фоне санкций.

По мнению представителей ведомства, с 2022 года отечественные производители смогли наладить собственное производство наиболее важных компонентов и найти «санкционно стойкие» цепочки поставок комплектующих, производство которых на тот момент только начиналось в России. «Это позволяет практически полностью вернуться к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 с 1 января 2025 года»,— говорится в сообщении министерства.

С учетом продолжающегося санкционного давления ряде послаблений сохранится до 30 июня 2025 года. В частности, исключения продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и вызова экстренных оперативных служб.

В министерстве подчеркнули, что с начала следующего года обязательными станут требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости, а также систем пассивной безопасности.