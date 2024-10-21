Свердловский детский омбудсмен: детей мигрантов нужно приравнять к инвалидам

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в эфире ОТВ заявил, что нужно приравнивать школьников из семей мигрантов к категории детей-инвалидов. По его мнению, это позволит сделать классы с меньшим количеством учеников и доплачивать преподавателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей (детей мигрантов — прим. ред.) тоже нужно приравнивать к этой категории»,— сказал Игорь Мороков.

Он добавил, что в Екатеринбурге две школы с «достаточно большим количеством этих ребят». Господин Мороков вспомнил школу №149, где 90% «ребят-мигрантов». «Они все поют гимн РФ по понедельникам, они его знают, даже толком не говоря на русском языке»,— добавил Игорь Мороков, ссылаясь на руководителя школы.

«Мы никогда не сможем сделать, чтобы их было всего три человека в классе, как рекомендовано»,— подчеркнул детский омбудсмен.

Помимо этого, Игорь Мороков назвал квадробинг маркером, который говорит о необходимости «что-то делать, но очень аккуратно и потихоньку». «Какому-то ребенку достаточно сказать: "Вася, хорош мяукать, давай заниматься"»,— отметил детский омбудсмен и добавил, что нужный подход к ребенку зависит от системы отношений преподавателя и ученика.

Виталий Красиков