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Коммерсантъ FM
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Куайринг приводят к общему оператору

Как введение универсального QR-кода от НСПК скажется на рынке финуслуг

Центробанк предложил оставить на платежном рынке только один универсальный QR-код. Такое обращение регулятор направил в Минфин для внесения изменений в законодательство. Универсальный код позволит объединить обслуживание всех видов расчетов: pay-сервисы, быстрые платежи и в перспективе цифровой рубль. Помимо этого, общий QR-код должен обеспечить поддержку банковских программ лояльности и кешбэка.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Создание универсального решения давно обсуждалось, но оно приведет к снижению конкуренции на рынке, считает основатель и руководитель сервиса бесконтактных платежей PayQR Глеб Марков: «Универсальный платежный QR-код имеет как плюсы, так и минусы. Минусом является препятствование конкуренции, в частности, пострадает наш сервис и аналогичные, необходимость в них постепенно начнет отмирать. Плюсом является стандартизация, она упрощает разработку, интеграцию, юридическую базу. Это давно планировалось. Интересно, как отреагирует Сбербанк, у которого тоже есть свое QR-решение, к которому подключены несколько других банков.

Платежным решениям консорциума банков удлинили путь к клиенту

Думаю, постепенно на базе Национальной системы платежных карт все технологии будут передаваться сначала банкам, потом торговым точкам и потребителям. НСПК — это инструмент в руках ЦБ для максимального регулирования платежного сектора. Но это не мешает, например, кредитным организациям внедрять какие-то свои условия. Здесь мы говорим только лишь про технологию. Будет одно решение. Условия по сотрудничеству с этим решением у каждого банка могут меняться. Хотя, наверное, и здесь какие-то границы рано или поздно ЦБ тоже установит».

По замыслу регулятора, универсальный QR-код от НСПК позволит снизить издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов. Директор технологической практики компании «Технологии доверия» Павел Жантимиров отмечает, что для универсальных решений должен быть четко отработан механизм администрирования: «Возникает сразу несколько вопросов. Кто будет администрировать инфраструктуру единого QR-кода? Как пройдет интеграция с другими платежными решениями? Возникает необходимость переориентации текущей инфраструктуры с точки зрения множества кодов, которые, по сути, выписывают себе участники этих платежных решений. Кто должен взяться за их изменение и кто это финансово обеспечит? Что от этого получит пользователь? Удобство, конечно, важно, но деньги важнее. Какая у него будет финансовая "плюшка" для того, чтобы этим заинтересоваться?

Администрирование — опыт в зарубежных странах есть, но кто это будет делать? Платежный оператор либо какая-то аналогия с удостоверяющими центрами Федерального казначейства? Кто возьмется за их обслуживание, поддержание и дальнейшее сопровождение? Что касается того, могут ли универсальные коды поспособствовать в корпоративных расчетах и при отладке системы международных платежей, все зависит от интеграции с решениями, которые предлагаются в рамках инициативы BRICS Pay.

Как будет работать платежная система BRICS Pay

Инфраструктура должна быть доступна не только для российских пользователей, но и, наверное, для дружественных юрисдикций. Интеграция для корпоративного сектора — здесь вопросов все-таки больше, чем ответов. Могут ли эти технологии и подходы быть использованы, чтобы юридические лица рассчитывались между собой? Есть инфраструктура, есть оператор, который обеспечивает доступ. В силах ли будет то же самое сделать для обеспечения корпоративных расчетов? Что они будут получать в таком случае?»

Год назад Банк России сообщил о готовности единого QR-кода для оплаты услуг и товаров. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что универсальный QR-код — это не борьба с банками за контроль над рынком, а стремление отладить общие инфраструктурные механизмы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков

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