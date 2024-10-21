Минюст предложил госорганам скрывать часть информации в военное время

Министерство юстиции разработало поправки к конституционному закону «О военном положении». Ведомство предлагает дополнить список мер в рамках военного положения возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных и региональных властей, а также местного самоуправления, сообщает РБК со ссылкой на документ законопроекта и источник, знакомый с его содержанием.

Ограничения на доступ к информации в регионах с введенным военным положением смогут накладывать Верховный суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет и суды. Как отмечает РБК, правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала согласие на текст документа для дальнейшего обсуждения на заседании кабинета.

Инициатива продиктована проблемами с обеспечением безопасности функционирования госорганов в условиях военного положения, указано в пояснительной записке.

С 19 октября 2022 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях введен режим военного положения. Госорганы, функционирующие на данных территориях, обязаны предоставлять информацию о своем местоположении, графике работы и проводимых мероприятиях.