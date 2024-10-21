Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров развелся с супругой Ольгой Абрамовой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся со своей женой Ольгой Абрамовой. Заседание состоялось 21 октября в мировом суде. По словам адвоката музыканта, процесс обойдется без раздела имущества и споров о том, с кем должны остаться дети. Ни господин Шнуров, ни госпожа Абрамова на заседание не приходили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Сергей Шнуров на премьере фильма «Майор Гром: Игра»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Музыкант Сергей Шнуров на премьере фильма «Майор Гром: Игра»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году. Спустя три года у пары родился сын, в 2022 году — еще один ребенок. Пол и имя родители не раскрывали. В последние годы супруги вели непубличный образ жизни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что для 51-летнего Шнурова брак с дочерью екатеринбургского миллионера Ольгой Абрамовой стал четвертым. Первой женой музыканта была однокурсница Мария Исмагилова, второй — Светлана Костицына, третьей — светская львица Матильда Мозговая. С последней рок-исполнитель прожил восемь лет.

Андрей Маркелов