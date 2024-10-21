Путин дал гражданство «первому политическому беженцу из США» Джону Роблесу

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство американского журналиста Джо Роблеса. СМИ называют его первым политическим беженцем из США. В Россию он прибыл в конце 1990-х годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Роблес

Фото: @johnrobles2 Джо Роблес

Фото: @johnrobles2

Всего указом президента российское гражданство получили 15 человек. Среди них бразильский футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, канадский хоккеист «Динамо» Седрик Пакетт, ливанский художник Дагер Низар и финский общественный деятель и публицист Йохан Бекман. Президент также удовлетворил заявления о выходе из гражданства трех человек.

Как писал «Московский комсомолец», господин Роблес — представитель группы народов Таино. Он родился в Пуэрто-Рико и при рождении получил американское гражданство. В Россию он прибыл в 1996 году, работал учителем и журналистом-международником. ТАСС пишет, что после начала спецоперации на Украине Джон Роблес занимается доставкой гуманитарной помощи на фронт и приграничные территории.