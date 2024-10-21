Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ рассказал, как оспорить кредит, взятый мошенниками от имени жертвы

Центробанк составил инструкцию по оспариванию долга, который взяли мошенники от имени жертвы через портал «Госуслуги». В рекомендациях обозначены документы, необходимые для аннулирования кредита, сроки подачи жалоб, а также способы дополнительной защиты от мошенников.

В первую очередь ЦБ советует запросить через «Госуслуги» данные о своей кредитной истории. Информацию о том, где эти данные хранятся, можно узнать в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Если доступ к «Госуслугам» потерян, заказать справку из ЦККИ можно через сайт Банка России (если известен свой код субъекта кредитной истории), либо уточнить в банке или микрофинансовой организации.

В случае обнаружения в кредитной выписке кредита или займа, который гражданин не оформлял, необходимо написать заявление в банковскую организацию о том, что договор оформлен не по своей воле и клиент не получал деньги. Банк России советует запросить документы, подтверждающие выдачу средств, реквизиты получателя, а также попросить провести внутреннее расследование.

После этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. К нему нужно приложить копию заявления и документы, полученные от финансовой организации, а также указать все обстоятельства, подтверждающие непричастность к оформлению кредита. К таковым могут отнести время взлома, сканы электронных писем от «Госуслуг», детализацию СМС за период, в который был оформлен кредит, и другую имеющуюся информацию. Полученный в полиции талон-уведомление нужно дослать в финансовую организацию.

В конце октября Центробанк предложил Минфину ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам. Планируется, что он будет применяться к ипотекам, автокредитам и образовательным займам с участием государства и длиться до 48 часов в зависимости от суммы кредита. По идее регулятора, во время периода охлаждения банки будут проверять, есть ли у кредитной заявки признаки мошеннических действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...