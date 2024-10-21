ЦБ рассказал, как оспорить кредит, взятый мошенниками от имени жертвы

Центробанк составил инструкцию по оспариванию долга, который взяли мошенники от имени жертвы через портал «Госуслуги». В рекомендациях обозначены документы, необходимые для аннулирования кредита, сроки подачи жалоб, а также способы дополнительной защиты от мошенников.

В первую очередь ЦБ советует запросить через «Госуслуги» данные о своей кредитной истории. Информацию о том, где эти данные хранятся, можно узнать в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Если доступ к «Госуслугам» потерян, заказать справку из ЦККИ можно через сайт Банка России (если известен свой код субъекта кредитной истории), либо уточнить в банке или микрофинансовой организации.

В случае обнаружения в кредитной выписке кредита или займа, который гражданин не оформлял, необходимо написать заявление в банковскую организацию о том, что договор оформлен не по своей воле и клиент не получал деньги. Банк России советует запросить документы, подтверждающие выдачу средств, реквизиты получателя, а также попросить провести внутреннее расследование.

После этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. К нему нужно приложить копию заявления и документы, полученные от финансовой организации, а также указать все обстоятельства, подтверждающие непричастность к оформлению кредита. К таковым могут отнести время взлома, сканы электронных писем от «Госуслуг», детализацию СМС за период, в который был оформлен кредит, и другую имеющуюся информацию. Полученный в полиции талон-уведомление нужно дослать в финансовую организацию.

В конце октября Центробанк предложил Минфину ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам. Планируется, что он будет применяться к ипотекам, автокредитам и образовательным займам с участием государства и длиться до 48 часов в зависимости от суммы кредита. По идее регулятора, во время периода охлаждения банки будут проверять, есть ли у кредитной заявки признаки мошеннических действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».