СК на Урале возбудил дело на осужденного за экстремизм и избиение сокамерников

СУ СКР по Свердловской области возбудил дело в отношении 46-летего заключенного, отбывающего наказание в одной из колоний, за участие в экстремистской организации и избиение сокамерников, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, заключенный занимался противоправной деятельностью в период с 2023 по 2024 год. Он участвовал в деятельности экстремистской организации, которая запрещена на территории России. «Кроме того, подозреваемый в апреле 2024 года, с целью дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, применил физическое насилие в отношении четырех следственно-арестованных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения», — говорится в сообщении СКР.

Деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ГУФСИН и ФСБ. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации экстремистской направленности) и по ч. 1 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении лица из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы).

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что осужденный родом из Карпинска. Фигурант был осужден за неправомерное завладение транспортным средством. Подчеркивается, что за время нахождения в колонии он получил более 30 дисциплинарных взысканий, в связи с чем многократно выдворялся в штрафной изолятор. «В ходе проводимых с ним профилактических бесед должных выводов он для себя не делает. В настоящее время он состоит сразу на трех видах профилактического учёта, в том числе как лицо, организующее азартные игры и пропагандирующее экстремистскую идеологию», — добавили в ГУФСИН.

Мария Шараева