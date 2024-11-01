Миллиарды — в хлеб и мясо

Несмотря на засуху в 2020–2023 годах и дождевой паводок летом 2024-го, агропромышленный комплекс Челябинской области сохраняет лидирующие позиции в России по объемам производства и экспорта продукции. Росту способствуют, в том числе, меры господдержки. В 2024 году региональные и федеральные власти выделили аграриям 2,8 млрд руб., а по линии льготных кредитов фермеры привлекли еще 14 млрд руб. Компании активно инвестируют в модернизацию производства и поставляют продукцию в десятки стран, постоянно расширяя их список.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челябинская область входит в первую тройку регионов России по производству муки, круп, макаронных изделий

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Челябинская область входит в первую тройку регионов России по производству муки, круп, макаронных изделий

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Челябинская область сохраняет лидирующие позиции в стране по объемам производства сельскохозяйственной продукции и агроэкспорту. В 2023 году аграрии региона собрали 2 млн т зерна, произвели 402 тыс. т мяса скота и птицы на убой, 367 тыс. т молока, 1,6 млрд куриных яиц. Южный Урал входит в первую тройку субъектов России по производству муки, круп, макаронных изделий. За 2023 год фермеры продали за границу мучного и мясного на $259,4 млн (в фактических ценах). Экспорт зерновых увеличился на 88,2%, продукции масложировой отрасли — на 10,2%, прочей продукции АПК — на 28,7 %.

В текущем году положительная динамика сохраняется. Так, по итогам уборки 84% полей региона собрано 1,8 млн т зерна, что на 20% больше, чем в 2023 году. Урожайность выросла на 0,8 центнера на гектар. За январь–июль текущего года аграрии региона произвели 205,4 тыс. т скота и птицы на убой, что поставило Челябинскую область на первое место среди регионов УрФО по этому показателю, и 943,2 млн штук куриных яиц (на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года). Отмечается и рост в сфере экспорта агропродукции. За январь–сентябрь текущего года фермеры Челябинской области продали товаров на $171,1 млн, что на 22% больше, чем за такой же период 2023-го. За восемь месяцев текущего года объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 85%, с $17,6 млн до $32,6 млн.

Такие результаты стали возможными несмотря на проблемы, имеющиеся в сфере сельского хозяйства. В 2020–2023 годах в регионе была засуха. В октябре 2024-го объявлен режим ЧС регионального характера, поскольку на территории девяти районов летом выпало от 200 до 300% осадков среднемесячной нормы, что привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов. В хозяйствах Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа, по предварительным данным, пострадало 35,9 тыс. га земель.

«Наша задача поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство. Помимо рассрочки кредитов хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба»,— прокомментировал заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Однако страховать посевы аграрии Челябинской области начали только в этом году. Восемь компаний впервые воспользовались услугой, обезопасив 21,4 тыс. га земель. Власти компенсируют таким организациям 70% страховой премии. Причиной непопулярности страхования фермеры называют излишне жесткие требования к подтверждению гибели посевов. К тому же страховые компании часто не выполняют свои обязательства. Они либо пытаются найти причины не выплачивать необходимую сумму, либо оспаривают возмещение ущерба в суде, что замедляет процесс на несколько лет.

Правительство решило эту проблему с помощью согласования страхования посевов и субсидий. На застрахованные площади сельхозкультур в рамках «погектарной поддержки» начал действовать повышающий коэффициент субсидий. Хозяйство сможет получить в 1,2 раза больше мер господдержки, чем было предусмотрено изначально. При этом, если не страховать посевы, размер субсидий уменьшится на 50%. Ранее, до 2024 года, понижающий коэффициент составлял 0,7. Также государство стало поддерживать элитное семеноводство в обмен на страхование площадей. В сфере животноводства данная проблема стоит не так остро. В 2023 году доля застрахованного поголовья в регионе достигла 45,8% при установленном министерством сельского хозяйства России показателе в 25,4%. А с 2024 года начал действовать повышающий коэффициент на 1 кг реализованного молока для застрахованного поголовья в размере 1,2.

Однако это не все меры государства, помогающие аграриям достигать серьезных результатов. В 2024 году на поддержку отрасли в Челябинской области выделили 2,8 млрд руб., 825 млн руб. из средств федерального бюджета, остальные — из регионального. Именно за счет областной составляющей господдержка в этом году выросла по сравнению с 2023-м на 264 млн руб. На заготовку семян хозяйствам выплатили еще 350 млн руб., так как по итогам уборочной кампании прошлого года аграрии не смогли бы заготовить полный объем семян из-за засухи. В этом году, как отмечают в минсельхозе региона, семенами зерновых удастся запастись. В целом в растениеводстве преобладают субсидии, с помощью которых возмещаются затраты на возделывание различных культур, на включение земель в сельхозоборот, на производство зерна. Правительство региона финансирует приобретение минеральных удобрений (190 млн руб. в 2024 году), техники (216 млн руб.). В этом году 542 млн руб. направляется на строительство новых объектов АПК: молочные фермы, зерносклады, семенные заводы. На поддержку животноводства регион субсидировал 260 млн руб. Кроме того, по решению губернатора Алексея Текслера, обнулен единый сельхозналог для предприятий до конца 2029 года, что позволит сохранить хозяйствам кадровый ресурс.

Также аграриям выплачиваются льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты. В этом году фермеры по этой линии поддержки привлекли почти 14 млрд руб., из них 4,5 млрд руб. — в виде инвестиционных кредитов. В основном берут займы на приобретение техники: оформлено 58 таких заявок на сумму более 400 млн руб. На строительство и модернизацию птицефабрики взяли льготные кредиты на сумму 3,3 млрд руб. Еще почти 650 млн руб. инвестиционных займов направлено на строительство и оборудование молочных ферм. Минсельхоз региона запросил у федерального ведомства дополнительные средства на льготное кредитование, новые займы будут оформляться по мере поступления средств банкам.

Поддержка государства позволяет аграриям вкладываться в модернизацию производства и инвестпроекты. В 2024 году только в животноводстве общая сумма затрат на строительство объектов составляет более 3,5 млрд. руб. Инвестпроекты в молочном животноводстве реализуют СПК «Коелгинское», ООО «Хлебинка», КХ «Карсакбаев К.Б.», АО «Племзавод», АО «Совхоз Акбашевский», в птицеводстве — АО «Птицефабрика Челябинская», «Уральская мясная компания» (Группа «Черкизово»), «Чебаркульская птица», в свиноводстве — агрофирма «Ариант» и «Родниковский свинокомплекс».

В 2024 году компания «Макфа» завершила первый этап инвестиционной программы строительства двух макаронных линий, мельницы по переработке твердых сортов пшеницы, линии упаковки круп, логистического роботизированного комплекса общей стоимостью 4,6 млрд руб. Как рассказали в пресс-службе компании, планируется второй этап инвестиционной программы, который реализуют в четырех городах, в том числе модернизация мельничного хозяйства по переработке мягких сортов пшеницы на основной производственной площадке в поселке Рощино Челябинской области стоимостью 1,5 млрд руб. В связи с национализацией «Макфа» пока не готова назвать другие инвестпроекты, однако, как отмечают в компании, государство настроено на ее развитие.

Масштабную инвестиционную программу в 2022 году начала группа компаний «Черкизово». После приобретения активов агрохолдинга «Здоровая ферма» в развитие производственных площадок компании в Аргаяшском и Кунашакском районах вложили 1,8 млрд руб. В этом и следующем годах компания планирует модернизировать челябинские предприятия за 4,5 млрд руб. Сейчас поэтапно повышают производительность птицеперерабатывающего комплекса в Кунашаке. Действующие птичники переоборудуют с клеточного на напольное содержание птицы. Дополнительно построят еще 21 корпус, а также новые санпропускники и дезбарьеры с целью улучшения биобезопасности и повышения качества продукции. Также «Черкизово» инвестирует в защиту окружающей среды. Этой осенью в поселке Ишалино состоится запуск локальных очистных сооружений мощностью 1,2 тыс. кубометров в сутки. Компания вложила в проект 500 млн руб. Еще с помощью 1 млрд руб. началось строительство в селе Муслюмово очистных сооружений мощностью до 3 тыс. кубометров в сутки. Их запуск запланирован на 2025 год. В результате ввода в эксплуатацию этих комплексов состав очищенной воды, поступающей с предприятий в реки Зюзелга и Теча, будет полностью соответствовать установленным требованиям.

Серьезные планы и у национализированного «Арианта». На модернизацию производства компания планирует потратить 7 млрд руб. до 2030 года. Необходимо переустройство предприятия для биобезопасности. На данный момент, сообщают в компании, из-за несоблюдения технологий внутри производств происходит «перетекание» болезней. Запланировано строительство капитальных объектов — дизбарьеров, моек, постов для обработки техники, перемещающейся между площадками. Также компания рассчитывает поэтапно сменить основное родительское стадо, свиноматок и стабилизировать ветеринарный статус. Это позволит к 2028 году выйти на производство 170 тыс. т. мяса, что в два раза больше текущих показателей. Предварительно, число свиноматок увеличится с 35 тыс., до 47 тыс. 40–50% инвестиций в проект вложит сам «Ариант». Также планируется привлечение заемных средств, в том числе по льготным программам Росагролизинга — там уже одобрили выделение 1,5 млрд руб. на закупку сельскохозяйственной техники и модернизацию комбикормового производства. Часть средств может предоставить правительство региона.

Компания «Ситно» в 2023 году начала строительство племенного птицеводческого репродуктора для производства собственного генетического материала в птицеводстве. Выход на проектную мощность планируется к 2026 году. Стоимость проекта — 3,5 млрд руб. АО «Птицефабрика Челябинская» реализует инвестпроект строительства птичников для содержания взрослой птицы, а также модернизации инкубатора. Первый этап завершен, второй начался в 2023 году. По результатам реализации проекта фабрика увеличит производство яиц почти до 1 млрд штук в год, в развитие производства будет вложено еще более 2 млрд руб. В октябре завершается масштабный экспортно-ориентированный проект компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка») по созданию крупнейшего в России производственно-логистического комплекса. Первый этап был реализован в 2021 году с открытием завода по производству овсяных хлопьев и расширением площадей для хранения зерна. В итоге мощности предприятия выросли на 200%, а экспортный потенциал — втрое. На втором этапе реализации инвестпроекта компания завершает строительство новой площадки по производству гречневой крупы, что позволит в три раза увеличить производство этой продукции. Объем инвестиций в это направление превысил 3 млрд руб.

Как отмечают в минсельхозе, в Челябинской области в агрокомплексе ежегодно открываются новые производства. Регион с профицитом обеспечивает себя хлебопродуктами, мясными изделиями и мясом, картофелем, яичной продукцией. Излишки вывозятся в более чем половину субъектов России и на экспорт. И именно развитие внешней торговли государство признало приоритетным направлением. К 2030 году стоит задача увеличить экспорт продукции АПК по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза.

В 2024 году аграрии региона доставляли свою продукцию в 30 стран. При этом свыше 80% от общего объема экспорта поставляется в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Монголию, Азербайджан. Также отгрузки осуществлялись в страны Ближнего Востока, Европы, Северной Америки. Фермеры стали осваивать рынок Африки. Большое значение, отмечают в областном минсельхозе, имеет наличие альтернативного железнодорожного пути — международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединил Россию с Ираном и Индией. С прошлого года компании начали отгрузки и в этом направлении.

Виталина Ярховска