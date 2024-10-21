Несостоятельность без границ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики разработало проект международного соглашения о трансграничном банкротстве — оно планируется к подписанию странами СНГ. Документ устанавливает правила признания несостоятельными задолжавших граждан и организаций, если центр их основных интересов находится в одной из стран—участниц соглашения, независимо от гражданства или места регистрации должника. Соглашение допускает основную и вторичную процедуры банкротства в разных государствах, участие в них кредиторов и координацию действий по реализации имущества должников. Эксперты видят такое регулирование необходимым, учитывая распространение релокации граждан и предприятий, в том числе в связи с санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался проект международного соглашения стран СНГ о трансграничном банкротстве, разработанный Минэкономики,— он направлен для представления отзывов и замечаний коллегам ведомства по правительству. Трансграничное банкротство — процедура, осложненная иностранным элементом, например, когда активы должника находятся в нескольких странах или у него имеются долги перед иностранными кредиторами. Сейчас в РФ нет правил ведения подобных процедур. Первые шаги для регулирования этой сферы сделал Верховный суд РФ, который в феврале по делу Westwalk признал возможным запуск в России банкротства иностранных лиц, имеющих тесную связь с российским государством (см. “Ъ” от 10 февраля). После этого в российские суды поступило несколько десятков заявлений о признании несостоятельными зарубежных компаний, указывает партнер BGP Litigation Владимир Ефремов.

По проекту соглашение сможет применяться к гражданам и к организациям, центр основных интересов которых находится на территории одной из стран-участниц. Есть и исключения: правила не будут распространяться на органы власти, компании ОПК и банки.

Проектом презюмируется, что центр основных интересов юрлица (ИП) находится по месту его регистрации, а гражданина — по месту его жительства. Но суд может признать местоположение центра интересов в другом государстве, где, например, находится большинство активов или кредиторов должника и ведется основная деятельность предприятия.

Таким образом, соглашение, по сути, позволяет банкротить в странах СНГ любых граждан и юрлиц, имеющих там значительную часть активов и кредиторов.

В процессе применяется право той страны, где идет процедура банкротства, однако в отношении имущества должника, подлежащего госрегистрации (недвижимость, транспортные средства и др.), применяется закон того государства, которое ведет реестр этого имущества. Такое банкротство может быть запущено сразу в нескольких странах, но лишь одно производство будет основным (по месту центра основных интересов) — остальные считаются вторичными. Кредиторы могут участвовать параллельно во всех этих банкротствах, а администраторы процедуры смогут заключать соглашения о сотрудничестве, в том числе для координации продажи активов. Суды разных стран, ведущие банкротство одного должника, тоже вправе взаимодействовать друг с другом.

В Минэкономики “Ъ” подтвердили разработку соглашения, пояснив, что его принятие «создаст условия для дальнейшего экономического сближения и интеграции в рамках Содружества». «Потребность в системном регулировании трансграничных банкротств назрела давно, и текущие геополитические обострения лишь усилили этот запрос»,— подчеркивает замглавы департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Елена Мохова.

Отметим, что регулирование трансграничного банкротства — общемировой тренд. «Более 60 стран с разных континентов инкорпорировали типовой закон 1997 года, Европа покрыта специальным регламентом, обеспечивающим единообразие в вопросах трансграничной несостоятельности для стран ЕС, есть свои опции и в странах Латинской Америки»,— рассказывает госпожа Мохова. Доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Александр Костин считает разработку соглашения «важным шагом», а его принятие «позволит восполнить пробелы в национальном законодательстве стран СНГ, в том числе по вопросам влияния банкротства на иностранные судебные разбирательства и недействительности сделок должника».

«В связи с европейскими и американскими санкциями, затруднением проведения платежей из РФ» растет количество случаев, когда компания зарегистрирована в одной стране, а ведет деятельность или имеет активы в другой, обращает внимание советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк.

Владимир Ефремов признает, что «степень финансовой и корпоративной интеграции между странами СНГ возрастает пропорционально санкционному давлению на Россию», а «открытие российскими компаниями представительств или связанных структур в Казахстане, Узбекистане и Армении стало нормой, как и создание резидентами стран СНГ компаний в России». В связи с этим господин Стасюк приветствует стремление «синхронизировать подходы к взаимному признанию банкротных процедур» в СНГ, что «позволит кредиторам добиться большей защищенности и рассчитывать на выручку от активов, сосредоточенных в других странах».

Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев указывает, что у России нет ни одного международного договора в этой сфере, но с каждым годом вопросов по трансграничному банкротству возникает все больше, «особенно с развитием банкротства граждан, которые особенно склонны перемещаться по всему миру». По его мнению, заключение соглашения «поможет и судам, и сторонам банкротных дел лучше понимать, как решать эти проблемы». Кроме того, добавляет госпожа Мохова, соглашение может «противодействовать и мошенническому выводу активов со стороны недобросовестных должников, использующих лакуны в праве и рассчитывающих на недосягаемость со стороны иностранных банкротных процедур».

Анна Занина