Франция передаст Украине артиллерийские установки Caesar

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что армии Украины будут переданы новые вооружения, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar.

«12 новых пушек Caesar, которые будут доставлены в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral ...» — сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью еженедельнику Tribune Dimanche.

Он напомнил, что около 60 установок Caesar уже были переданы Украине и около 80 будут доставлены ВСУ в конце 2024 года.

По словам министра, финансирование этих поставок стало возможным за счет использования процентов от замороженных в европейских банках российских средств, о чем договорились в июне этого года руководители стран ЕС, США и Японии на встрече G7.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Алексей Тарханов, Париж